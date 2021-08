Tennis Tour “I love Abruzzo” di Ferragosto: ITF maschile domani in campo a Pescara

Pescara. Una domenica da calendario speciale e rovente, con match da seguire fino all’ultimo set. Parte nel giorno di ferragosto l’ultima fatica della kermesse itinerante Tennis Tour “I Love Abruzzo” che da circa quattro mesi tiene banco nel territorio regionale: domani a Pescara avranno inizio le qualificazioni del torneo internazionale maschile ITF da 15.000 $ “Regione Abruzzo – Aterno Gas & Power Cup”, che si concluderà il prossimo 22 agosto.

Si tratta della quarta tappa internazionale della manifestazione che ha portato in Abruzzo 2.300 atleti provenienti da tutta Italia e dal mondo, toccando ben nove città. Al circolo tennis “Prati37” sono attesi atleti con classifica Atp: gli iscritti più forti sono Riccardo Balzerani, 484 nel ranking mondiale, i francesi Alexis Gautier e Arthur Reymond, rispettivamente 514 e 602, poi un altro italiano, Andrea Basso,616, che ha già gareggiato al 15.000$ all’Aquila. Tra i primi 12 in graduatoria anche un abruzzese, Giorgio Ricca, 735.

“Entry list d’eccezione per l’ultimo torneo della manifestazione”, dichiara il direttore del torneo Luca Del Federico,”chiudiamo in bellezza dopo circa quattro mesi di eventi in tante città abruzzesi con tanto spettacolo e presenze di pubblico. Una formula che è stata apprezzata e che ripeteremo il prossimo anno”. Infine, una curiosità da special guest: prevista per la gara ferragostana anche la presenza del giocatore argentino Matìas Franco Descotte, ex 250 al mondo che, pur non partecipando al torneo, sarà presente per allenarsi in vista dei suoi futuri impegni sportivi.