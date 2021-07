Tennis Tour 2021 “I love Abruzzo”: chiusura torneo OPEN a Pescara, domani all’Aquila maschile ITF

Pescara. Conclusione in arrivo per il torneo OPEN di Prati 37 con la finale tra Giulio Colacioppo 2.3 e Gianluca Centi Pizzutilli 2.4. Nel contempo l’OPEN di Carsoli entra nella fase più calda con inizio delle seconde categorie da domenica 11 luglio. Sempre da domenica 11 luglio nella città dell’Aquila si terrà il 15.000 $ ITF maschile. Il tabellone di qualificazioni è previsto a 48 mentre il tabellone principale da 32. Inizio del tabellone principale martedì 13 luglio. Finale di doppio prevista per sabato 17 alle 17,30 mentre quella di singolare per domenica 18 alle 10,30. Molti i giocatori italiani nelle qualificazioni ai nastri di partenza.

È il secondo torneo internazionale ITF dei quattro (due femminili e due maschili) previsti in Abruzzo nelle città dell’Aquila e Pescara. La gara patrocinata e supportata della Regione- strettamente collegata ad un tour regionale di nove OPEN FIT sotto la denominazione “Tennis Tour 2021 I love Abruzzo” – è stata voluta in particolare dell’Assessore allo sport Guido Liris. Title sponsor del tennis tour è la società abruzzese Aterno Gas & Power Srl. Inoltre, colpo grosso di Del Federico nell’organizzazione del Tennis Tour 2021 I love Abruzzo: la terza tappa dei tornei internazionali e, precisamente, l’ITF femminile di Pescara, ha visto un upgrade importantissimo con il prize money portato a 25.000$.

L’organizzatore a tal proposito ha dichiarato: “Sono stato contattato settimana scorsa dalla Federazione internazionale di tennis che mi ha chiesto se ero interessato ad effettuare upgrade per il prize money portandolo a 25.000$. L’impegno è importante ma andava premiato il Tennis Tour I love Abruzzo ed ho deciso di effettuare l’upgrade. Il torneo così diventa di fondamentale rilevanza per i tornei ITF in Italia e le wild card di Carsoli ed Avezzano per il tabellone di qualificazioni e di main draw per il doppio valgono oro per le ragazze che vinceranno i rispettivi open nazionali. Importante, poi, è che per la Regione Abruzzo e lo sponsor ufficiale non ci sarà alcun aggravio per la contribuzione dovuta”, ha concluso Del Federico.