Tennis, consigliere regionale Pd Pietrucci a capo Ct: politico è stato confermato alla presidenza

L’Aquila. Il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci è stato confermato alla unanimità alla presidenza del circolo tennis “Peppe Verna” dell’Aquila, carica che aveva assunto per la prima volta due anni fa, nel marzo del 2019, quando il politico aquilano non era ancora rientrato a Palazzo dell’Emiciclo essendo risultato il primo dei non eletti con 4.720 voti alla elezioni regionali del 10 febbraio 2019. L’aquilano Pietrucci, 45 anni, in consiglio regionale è tornato nel marzo dello scorso anno in seguito alle dimissioni di Giovanni Legnini, ex candidato alla presidenza del Centrosinistra ed ex vice presidente del Csm, nominato dal governo nazionale come commissario per la ricostruzione del terremoto del Centro Italia: ha ricevuto la nuova investitura come dirigente sportivo nei giorni scorsi da parte del nuovo consiglio direttivo che era stato eletto nella consultazione di sabato scorso scorso. In quella occasione l’ex capo di gabinetto del comune dell’Aquila ai tempi dell’amministrazione di centrosinistra guidata da Massimo Cialente, ha ottenuto oltre il 70 per cento dei consensi dei circa 200 soci della struttura tennistica più antica d’Abruzzo.

“La fiducia che i soci mi hanno rinnovato – ha spiegato – conferma che il lavoro paga sempre, anche e soprattutto nei momenti difficili come quelli che abbiamo dovuto affrontare in questi due anni. Inutile sottolineare come si siano dovuti affrontare a testa bassa eventi mai immaginati prima: sappiamo tutti molto bene cosa è successo a livello mondiale e quanto questa pandemia ci abbia costretto senza alternative a operare cercando tutti i giorni di affrontare ostacoli enormi. Eppure con tutta la comunità del circolo abbiamo mantenuto per quanto possibile la barra dritta, anche fra inevitabili incomprensioni, dubbi, e qualche volta errori”.

Il Consiglio direttivo è composto dal Vice presidente, l’imprenditore aquilano Mauro Scopano, patron della Aterno Gas&Power, dal tesoriere con delega ai tornei Giuliana Martinelli, dal direttore, Alessandro Lombardo, dai componenti area direzione con Progetti Speciali e funzioni di coordinamento Dajana Cassioli e Davide Tosti, e dal direttore sportivo, Luigi Giuliani.