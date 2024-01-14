Lanciano. Come negli anni precedenti, il settore di attività atletica leggera UISP Abruzzo-Molise guidato da Barbara Diodato con la direzione generale del pluridecorato maratoneta Alberico Di Cecco organizza il Gran Galà del Corrilabruzzo UISP. È la passerella degli atleti e dei team che si sono particolarmente distinti durante la scorsa stagione podistica targata UISP con la consegna dei premi e dei riconoscimenti per i risultati ottenuti durante il 2023 nelle gare su strada e trail, compresa l’attività giovanile che ha fatto da contorno alle manifestazioni agonistiche per gli adulti.

Tutto questo avrà luogo domenica 14 gennaio a Lanciano presso l’Hotel Villa Medici a partire dalle 12:30 dove si registra un’adesione record tra atleti, dirigenti, addetti ai lavori e familiari.

In premiazione rientrano i primi 200 della classifica generale individuale, le prime 20 società e i primi tre di ogni categoria tra adulti (23) e bambini (12) con la consegna di premi di vario genere tra magliette, medaglie celebrative e i prodotti alimentari tipici della tradizione abruzzese.

Questa cerimonia è l’occasione per trascorrere momenti di convivialità tra musica, esibizioni artistiche e un simpatico concorso canoro tra gli atleti, nell’attesa di conoscere il nuovo calendario 2024 del Corrilabruzzo UISP.