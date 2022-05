Tema rifiuti, Baldino (M5S): proposta delirante di Calenda riguardo i 12 inceneritori del sud

L’Aquila. Critiche pentastellate dirette al segretario di Azione sulla questione rifiuti. “Ecco la vera proposta di Calenda per il rilancio del Sud: 12 inceneritori di rifiuti e inquinamento dal Lazio in giù. Questo il suo contributo delirante alla transizione ecologica e alla ripartenza del Mezzogiorno dopo i disastri collezionati da Ministro”. Così in una nota la deputata Vittoria Baldino, coordinatrice del Comitato politiche giovanili del M5s.

“Calenda ha questa smania di inceneritori e inquinamento, proponendo ricette apparentemente semplici a un problema complesso, come quello dei rifiuti. Dice di voler combattere i populisti, ma”, prosegue Baldino, “è lui il più populista: offre slogan facili rispetto ai problemi delle città senza curarsi delle conseguenze per la salute e per l’ambiente”.

“Continui pure a occuparsi sempre e solo di Ztl e lasci in pace territori meravigliosi che cercano riscatto e rilancio, per mezzo delle più avanzate tecnologie eco-sostenibili, e che non meritano di essere offesi con ricette del passato. E magari trovi il tempo per rispondere in trasparenza alle legittime domande sui finanziatori del suo partito piuttosto che limitarsi a preannunciare querele”.