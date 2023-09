Vasto. Sabato 30 Settembre, nella Pinacoteca di Palazzo D’Avalos, luogo di cultura che trasuda storia e antico splendore, si svolgerà la terza edizione del TEDxVasto. Dopo aver remato insieme ed aver fatto parte di un coinvolgente effetto domino, l’edizione 2023 vuole partire da una provocazione: va bene tutto. In un mondo che tende a farci appiattire, la vera sfida è invertire la rotta ed essere pronti a mettere in gioco se stessi con lucidità, curiosità e spirito critico.

Le domande alle quali proveremo a rispondere insieme sono: decido o non decido? Mi schiero o assecondo tutto senza prendere una posizione? Scelgo il bene, il male o rimango neutrale per mascherare indecisione e assenza di idee? 8 speaker d’eccezione declineranno questo tema sulla base delle loro esperienze e del loro vissuto, in ambiti diversi quali il giornalismo, la radio e la televisione, il web, l’imprenditoria, lo sport, la letteratura e l’economia.

Mariangela Pira, giornalista e conduttrice di Sky TG24, è esperta di finanza e politica internazionale. La sua rubrica e podcast#3fattori sono un riferimento per tutti coloro che vogliono capire il mondo e sviluppare un proprio pensiero.

Riccardo Poli, giornalista pubblicista, dal 2010 segue come autore le follie quotidiane de La Zanzara. Dal 2022 ricopre il ruolo di producer dei podcast originali di Radio 24 ed è in onda con “Off Topic – fuori dai luoghi comuni” e “Brutto, un podcast bello”.

Enrica Tesio è scrittrice e autrice del blog Tiasmo, in continua crescita con più di 150.000 lettori per post. Racconta con leggerezza e ironia la sua quotidianità, fatta di famiglia, lavoro, scuola, ambizioni personali, aspettative. Vicende apparentemente semplici nelle quali tutti noi ci riconosciamo.

Gianpaolo Calvarese ex arbitro di Serie A dal 2008 al 2021, vanta oltre 300 gare in massima serie nei vari ruoli (arbitro, VAR e arbitro addizionale), sommando circa 500 partite complessive nel calcio professionistico. È l’amore per una terra selvaggia come l’Abruzzo, la Regione Verde d’Europa, che fa nascere il progetto imprenditoriale Aperegina di cui Gianpaolo oggi è CEO.

Fabiana Andreani, esperta in orientamento e carriera, nel 2020 apre i canali @fabianamanager su TikTok e Instagram. Grazie a reel ironici e intelligenti, è diventata punto di riferimento per risolvere dubbi e problemi su scelta del percorso di studi, candidature, gestione del cambiamento e progetti professionali.

Alessandro Cascavilla, giovane economista che attraverso il suo profilo Instagram @ale.conomista porta avanti progetti di divulgazione economica e finanziaria, unendo la passione per lo studio con i nuovi canali di comunicazione. Fondatore della community “Economia del Suicidio”, analizza le tematiche economiche canoniche senza tralasciare lo humor tipico degli universitari in piena crisi da esame.

Luciana Ferrone, Vice presidente nazionale Impresa Donna, presidente Impresa Donna Abruzzo, Vice presidente ITS Most – Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile di Ortona e, soprattutto, CEO di L. Transport Spa di cui è fondatrice.

Matteo Corradini, sceneggiatore, attore e co-fondatore del collettivo The Pills, nato nell’estate del 2011, diventato celebre grazie alla web-serie omonima. Matteo è tra gli autori del grande successo televisivo Una pezza di Lundini.