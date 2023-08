Un distributore self-service che eroga acqua naturale a temperatura ambiente, refrigerata e gasata refrigerata, fornita direttamente dalla rete idrica comunale.

Un impianto che, grazie a un sistema di microfiltrazione carbone attivo e un sistema di disinfezione a raggi UV, offre un’acqua pura e pulita, priva di cloro, ozono e altri inquinanti organici.

Parliamo della Casa dell’Acqua targata Tecnofonte, una realtà che dalla Puglia è sbarcata in Abruzzo. Abbiamo contattato il titolare Pasquale per farci raccontare di cosa si tratta nello specifico e da dove nasce l’idea di portare avanti questo ambizioso progetto.

LA STORIA

“L’idea di avviare questa attività è nata nel 2013 con lo scopo di ricreare un punto storico simbolico come lo era quello della “fontana”. Negli anni ‘70/’80 infatti la fontana era un luogo di aggregazione dove le persone si incontravano per dotarsi di acqua potabile in quanto non tutti la possedevano in casa o non potevano permettersi di comprarla al supermercato. Abbiamo quindi pensato di ridare vita a questo punto di ritrovo con una fontana tecnologica; un servizio all’avanguardia in grado di fornire acqua microfiltrata, refrigerante e gasata.

ECOSOSTENIBILITÀ

Il progetto è legato all’ecosostenibilità; riciclare la plastica sta risultando un’operazione sempre più fallimentare. Il concetto di riciclo, infatti, si sta trasformando in refill cioè nella possibilità di riempire la propria borraccia in pochi secondi in punti di distribuzione di acqua così da eliminare il completamente il consumo della plastica. Al pianeta siamo riusciti in poco tempo a fargliene risparmiare tanta: ogni litro di acqua è una bottiglia di plastica risparmiata e noi ad oggi abbiamo superato di gran lunga 10 milioni di litri di acqua erogati.

USO CONSAPEVOLE DELL’ACQUA

Uno dei nostri obiettivi è quello di divulgare un altro concetto ovvero quello dell’uso consapevole dell’acqua e della riacquisizione del valore dei centesimi. L’acqua non va sprecata ed è legata a un valore contenuto e simbolico di 5/10 centesimi che si rifanno non tanto al costo di questo bene primario bensì al servizio di gasatura, refrigeratura e microfiltrazione che manteniamo sempre attivo.

TESSERA

Grazie alla nostra tessera ricaricabile, non ti preoccupi degli spiccioli e sai sempre quanto spendi. È possibile richiederla al prezzo di €5; credito che verrà caricato sulla carta una volta spedita gratuitamente a casa.

DOVE SIAMO IN ABRUZZO

Le case dell’acqua nascono sul territorio pugliese ma sono oggi presenti in vari Comuni abruzzesi tra cui anche Francavilla al Mare e Pescara.

Le case dell’acqua a Pescara:

Largo Madonna dei Sette Dolori

Via Caduti per Servizio

Via Cesano

Via Tiburtina

Via San Marco

Piazza Duca degli Abruzzi

Via Misticoni

Lungomare Colombo

Via Arapietra

#adv #advertising