L’Aquila. Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, in collaborazione con la Reiss Romoli srl, ha organizzato per il 28 giugno, alle 16, un webinar sul tema “Data Analytics”. “‘utilizzo di strumenti e metodologie di business intelligence”, spiega Francesco De Bartolomeis, direttore Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, “permette di analizzare in maniera organica tutti i dati a disposizione dell’azienda: da quelli del mercato di riferimento a quelli sui propri clienti e fornitori, oltre agli indicatori del proprio ciclo produttivo. È possibile misurare l’effetto dei vari indicatori aziendali sui risultati economici e stimare l’impatto di possibili azioni di miglioramento su risultati gestionali, obiettivi di vendita, ottimizzazione degli acquisti ed efficientamento delle linee di produzione o della gestione del magazzino”.

Il webinar, che sarà tenuto dall’ingegner Pietro Valocchi, presenta una panoramica delle tecniche di analisi dei dati e alcuni casi aziendali riferiti ai settori della produzione industriale e dei servizi, evidenziando i risultati ottenibili e i requisiti in termini di strumenti, metodologie e profili professionali coinvolti. La partecipazione al webinar è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione al seguente link: https://forms.gle/S946ssHEFYgNv2sJ6 Per informazioni è possibile contattare Paolo Gargano (Confindustria):([email protected] – Tel: 0862.312769).