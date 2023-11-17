Pescara. Per “Viaggio nel Teatro” la Rassegna dedicata ai bambini di ogni età, organizzata dal TSA, con il patrocinio del Comune di Pescara e dell’ Assessorato alla Cultura, va in scena a Pescara, Teatro Cordova, domenica 19 novembre, alle 17, “Il rifugio segreto” di Mario Fracassi, con Cecilia Cruciani e Laura Tiberi, scene e costumi Santo Cicco, Antonella Di Camillo, musiche di Paolo Capodacqua. Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo e Fantacadabra.

Due amiche si ritrovano, per caso, dopo molti anni, dentro il loro rifugio segreto. Ora sono due ragazze grandi e si raccontano di quando erano bambine. Ingresso sei euro.

Inoltre, per le celebrazioni della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia, nel foyer del Teatro è allestita la mostra “IO IO IO… E GLI ALTRI?”.

L’esposizione, curata da Nicoletta Costa, è nata dall’incontro di dieci autori e dieci illustratori con l’intento di celebrare i 25 anni della «Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza» adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

Si tratta di un percorso rivolto in particolare ai bambini, ma necessariamente anche ai loro genitori ed insegnanti, che presenta una serie di tavole realizzate dai più celebri illustratori di libri per l’infanzia accompagnate da testi, spesso giocosi o in rima, ma che invitano a riflettere su diritti e doveri dei più piccoli. Aperta al pubblico domenica 19 novembre dalle 16 alle 20 e lunedì 20 novembre dalle 9 alle 13. Ingresso libero. Per ulteriori info 380.4734082