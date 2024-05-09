L’Aquila. La Filiale regionale di L’Aquila della Banca d’Italia, in qualità di capofila, e le rappresentanze regionali

dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e della Polizia Postale, con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, hanno costituito nel 2023 il Tavolo della Legalità in materia Economico – Finanziaria. Per la prima volta, quattro autorità nazionali si sono alleate nel comune obiettivo didattico di sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado abruzzesi sull’importanza del rispetto

delle norme in ambito economico-finanziario.

Obiettivo del Tavolo è stata infatti l’erogazione di una proposta formativa innovativa attuata presso gli Istituti scolastici della regione, in cui ciascuna autorità, per i profili di rispettiva competenza, ha chiarito agli studenti, con un linguaggio semplice e diretto, i concetti di base della legalità economico-finanziaria, su temi quali corruzione, concussione, riciclaggio di denaro di provenienza illecita, cyber risk, truffe online, usura, contraffazione ed evasione fiscale. Ciascun modulo formativo è stato intervallato con video tratti da film di successo, favorendo l’interazione continua e il coinvolgimento dei ragazzi. L’iniziativa si colloca nell’ambito del quadro normativo che ha di recente introdotto il tema della legalità quale obiettivo specifico di apprendimento e dei rinnovati accordi tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e altre autorità in materia di sensibilizzazione degli studenti ai temi

della legalità e dell’osservanza delle regole di cittadinanza attiva.

I quattro incontri della passata edizione, svoltisi a L’Aquila, Giulianova, Pescara e Chieti, hanno avuto un

ottimo riscontro, con circa 500 studenti partecipanti attivamente, l’apprezzamento dei docenti e l’attenzione

dei media. Alla luce dei buoni risultati conseguiti, il progetto proseguirà anche nel 2024, innovandolo con

l’introduzione di un elemento di gamification, volto a stimolare ulteriormente il coinvolgimento dei

destinatari. Al consolidato format organizzativo e contenutistico si aggiungerà il lancio di un “bando di idee”

presso le scuole abruzzesi coinvolte negli incontri, da concretizzarsi nell’anno scolastico 2024-2025, con il

quale i giovani saranno invitati a realizzare un video sul tema della legalità economico finanziaria e a creare

un logo che rappresenti al pubblico il progetto del Tavolo.

Il primo evento del nuovo ciclo è previsto il 13 maggio p.v. presso l’Istituto Tecnico “Tito Acerbo” di Pescara,

coordinato dal dirigente prof. Carlo di Michele. All’evento prenderà parte il Presidente della Regione Abruzzo

Marco Marsilio. Saranno inoltre presenti, in qualità di “Testimoni della Legalità”, Giovanni Giuseppe Ortolani

(Direttore della Filiale regionale di L’Aquila della Banca d’Italia), Simona Mascaro (Responsabile Divisione

Vigilanza della Filiale regionale di L’Aquila della Banca d’Italia), Cecilia Tangredi (Capitano della Guardia di

Finanza), Gian Mauro Placido (Dirigente Area Tecnica del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica –

Polizia Postale Abruzzo), Amedeo Scocco (Responsabile 2^ Sezione Financial Cybercrime – Polizia Postale

Abruzzo), Massimo De Masi (Capo Ufficio Servizi Fiscali Direzione Abruzzo dell’Agenzia delle Entrate) e, per

l’Ufficio Scolastico Regione Abruzzo, la professoressa Ada d’Alessandro.