Tavolo centro sinistra, D’Agresta (Articolo Uno): “Unità arma per sconfiggere una destra gravemente incapace”

Pescara. Si è tenuto questa mattina a Pescara il primo incontro del centro-sinistra abruzzese in vista delle prossime elezioni regionali, erano presenti il Partito Democratico, Articolo Uno, Italia Viva, PSI e +Europa.

Articolo Uno è stato rappresentato da Francesco D’Agresta membro della segreteria regionale del partito che dichiara:

”Oggi abbiamo mosso un primo passo importante e non scontato, intendiamo infatti affrontare per tempo e coralmente la prossima sfida delle elezioni regionali in Abruzzo.

Prendiamo atto di un lavoro lento ed insufficiente da parte della destra a guida Marsilio che si sta rivelando più promotrice di interessi particolari che generali, occorre dunque cambiare e farlo nel miglior modo possibile.

Il centro-sinistra è il campo naturale attorno al quale far maturare una coalizione politica che sappia rappresentare i cittadini abruzzesi, le loro esigenze e le loro aspirazioni.

Come Articolo Uno abbiamo pertanto colto positivamente l’iniziativa intrapresa dal PD portando il nostro punto di vista: la coalizione è un bene fondamentale a patto che rimanga di centro-sinistra e non diventi di sinistra-centro-centro-destra; servono la lealtà e la franchezza che già oggi abbiamo rilevato; bisogna coinvolgere il Movimento 5 Stelle in questa opzione puntando ad un’alleanza organica tra il centro-sinistra e lo stesso evitando ritardi e accordi fondati su eventuali reciproche debolezze; occorre da subito mettersi a lavoro sul programma e sulla visione che abbiamo per il futuro della nostra regione, solo attorno al programma sarà possibile coinvolgere nella maniera corretta i cittadini e le cittadine abruzzesi nonché le migliori energie che animano la realtà regionale, il programma per nostro conto dovrà essere il mezzo di riscatto per quella fascia di popolazione che non ce la fa e che fatica e risalire la china di una crisi economica e sanitaria con uno sguardo privilegiato alla dimensione pubblica del benessere.

L’unità e il programma saranno le armi per sconfiggere una destra gravemente incapace”.