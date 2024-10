Castellalto. Si terrà venerdì 18 ottobre 2024 alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Castellalto, una tavola rotonda dedicata al tema dell’autonomia differenziata, dal titolo “Autonomia Differenziata: quale futuro per il nostro Abruzzo?”.

L’incontro è promosso dal comitato raccolta firme Castellalto, composto da forze politiche, civiche e sociali. L’obiettivo è discutere le implicazioni che l’autonomia differenziata potrebbe avere per la Regione Abruzzo e per il futuro delle aree interne del nostro Paese. Il dibattito mira a esplorare gli effetti che una maggiore autonomia regionale potrebbe avere su settori cruciali come l’istruzione, la sanità e il mondo del lavoro, sia in termini di potenziali benefici, come una maggiore efficienza e adattamento locale, sia in termini di rischi, come possibili disuguaglianze tra regioni, con particolare attenzione all’impatto socio-economico e alla tutela dell’unità del Paese.

Introdurranno i lavori Pancrazio Cordone (Segretario Generale della CGIL Teramo) e l’avv. Matteo Settepanella, presidente del neocostituito Osservatorio Antifascista 25 settembre 1943.

Alla tavola rotonda interverranno:

On. Michele Fina, Senatore della Repubblica e tesoriere nazionale del PD

Prof. Luciano D’Amico, Consigliere Regione Abruzzo e leader di Patto per l’Abruzzo

Alessandra Palombaro, Segretaria FLC CGIL Teramo

Prof. Enzo Di Salvatore, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso UniTE

La serata sarà moderata da Valentino Grossi, ingegnere e attivista, che guiderà il confronto tra i relatori.

L’incontro si propone di offrire un’opportunità di dialogo aperto e partecipativo con la cittadinanza e le istituzioni locali su una tematica di forte attualità, approfondendo il possibile futuro dell’Abruzzo all’interno del più ampio contesto nazionale.

Informazioni evento:

Data: Venerdì 18 ottobre 2024

20:30 Luogo: Sala Consiliare, Comune di Castellalto

Per ulteriori informazioni, contattare il comitato raccolta firme Castellalto.