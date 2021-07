Tar Abruzzo: attivo bando per tirocini formativi, ecco come partecipare

L’Aquila. Il Presidente del Tar Abruzzo-L’Aquila comunica che è attivo il bando per 6 tirocini formativi per la durata di 18 mesi, da svolgersi presso la sede dell’Aquila. Il bando è diretto ai giovani laureati che non abbiano però compiuto i trenta anni di età e che siano interessati alla carriera in magistratura o in avvocatura o al notariato.

L’impegno consiste nella collaborazione con i magistrati nelle attività di ricerche e di studio da svolgersi per la gran parte da remoto (salvo la presenza alle due udienze

mensili). Si ricorda che al tirocinio sono collegati, inoltre, numerosi vantaggi curriculari.

In particolare il tirocinio formativo:

-costituisce titolo per l’accesso diretto al concorso in magistratura ordinaria;

-per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio, è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale e per della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali;

-costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

Il bando è consultabile sul sito https://www.giustizia- amministrativa.it/ alla sezione TAR/TAR ABRUZZO -L’AQUILA/AVVISI. E per ulteriori informazioni e speciali richieste è possibile contattare i seguenti recapiti:

– email: [email protected];

– tel. 0862/347726.