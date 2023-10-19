Avezzano. Una scommessa vinta, quella lanciata da Harmonia Novissima al fine di avvicinare i giovani di Avezzano e della Marsica agli spettacoli dal vivo del Teatro dei Marsi, nell’ambito della XVII Stagione Musicale sostenuta da Comune di Avezzano, Ministero della Cultura e Regione Abruzzo.

L’iniziativa ha inteso coinvolgere in particolare le numerose scuole di musica, teatro e danza del territorio, attraverso la promozione di abbonamenti ridotti, con un abbattimento del costo del 50%, grazie al cofinanziamento di due sponsor privati, partner della Stagione Musicale del teatro già da 4 edizioni: Banca Mediolanum ed il Supermercato Conad gruppo Pingue (in foto i rappresentanti delle due ziende, Rosario Tramontano e Marco Marinucci, con alcuni direttori delle scuole musicali e i dirigenti di Harmonia Novissima).

Già 56 le adesioni pervenute, provenienti dal Liceo Classico “Torlonia”, dalle Scuole Medie “Fermi-Corradini” e “Vivenza”, e dalle seguenti scuole di danza e musica: Tempospazio di Marzia Croce, Fonorecord di Emiliano Bucci, Seven Arts Theatre Studio di Marco Verna, The Music Place di Alberto Bianchi.

Entro il 30 ottobre, per i giovani studenti, sarà ancora possibile aderire alla promozione speciale, recandosi al Punto Informativo di Largo Pomilio, aperto dal lunedì al venerdì h 18/19.30. Prenotazioni tel. 329.9283147 – 392.0482900.

La sera di lunedì 30 ottobre ore 21, per il secondo appuntamento della stagione, il Teatro dei Marsi ospiterà il recital del leggendario pianista Grigory Sokolov che interpreterà brani di Johann Sebastian Bach e di Wolfgang Amadeus Mozart.

L’attesa per il concerto di colui che è considerato tra i più grandi interpreti della nostra epoca, per gran parte della critica internazionale il più grande pianista vivente, ha inevitabilmente innescato una richiesta di abbonamenti superiore alla media delle scorse stagioni; superata la soglia dei 500, la campagna abbonamenti proseguirà fino al 30 ottobre.

Di seguito il programma che verrà eseguito da Grigory Sokolov:

Johann Sebastian BACH

Quattro Duetti BWV 802-805

Partita II in do minore, BWV 826

** (intervallo) **

Wolfgang Amadeus MOZART

Sonata n. 13 in si bem. magg. Kv 333 op. 7 n. 2

Adagio in si minor Kv 540