Roseto degli Abruzzi. Il 2023 è iniziato con il giusto impulso per l’Abruzzo bocciofilo con una programmazione fitta che riguarda l’attività sportiva ma anche quella promozionale. Alcuni giorni fa si è riunito il consiglio regionale Abruzzo della Federazione italiana bocce con i nuovi membri già insediatisi a dicembre, per meglio definire alcuni aspetti dell’attività sportiva.

Un anno ricco di manifestazioni con in programma, al momento, 14 gare nazionali che coinvolgono non solo i senior maschili ma anche il femminile e il juniores. Numerose le gare a carattere regionale che avranno luogo in tutto il territorio abruzzese.

Anche sul fronte promozionale si continua a lavorare con i progetti rivolti alle scuole con il progetto “Bocciando si impara in sicurezza” e che prenderanno in via nei prossimi mesi. Per l’estate in programma, come avviene ormai da alcuni anni, le tappe del Beach Bocce che richiamano in spiaggia numeri sempre molto soddisfacenti e che coinvolgono un pubblico eterogeneo e curioso.

Quattro, invece, le squadre abruzzesi, tutte teramane, impegnate in vari campionati di serie: la Nova Inox Mosciano milita in A, mentre la Pinetese in A2, entrambe in B invece le squadre del Circolo Bocciofilo Rosetano e della Selva.

Dopo un 2022 che ha segnato l’anno della ripartenza, per il 2023 le premesse di tornare ad un’auspicata normalità ci sono tutte. “Iniziamo l’anno con rinnovato ottimismo e fiducia”, ha dichiarato il presidente regionale Fib Abruzzo Gregorio Gregori. “Dopo un 2022 in ripresa”, ha concluso, “auspichiamo ad un totale, anche se lento, ritorno alla normalità”.