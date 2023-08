Termoli. Lo scorso 20 agosto si è regalata per il secondo anno consecutivo una serata interregionale di Miss Mondo Italia per Molise ed Abruzzo, organizzata dall’ Agenzia Mika Production e Fourevent Agency di Laika D’Agostino e Camillo Del Romano, esclusivisti per Molise e Abruzzo del concorso nazionale in collaborazione con il termolese Francesco Topini ed il patrocinio del comune di Termoli.

La serata ha avuto una cornice speciale con lo spettacolo di vari artisti, a dare inizio con le musiche norrene suonate con una viola di gamba il musicista Runic Garden, a seguire l’esibizione di Alice con numeri di contorsionismo artistico su lollipop, e poi spettacoli dell’illusionista e Mago Heldin, ed infine il giovane talento Isam L.K. si è esibito in un concerto live di beatbox, e tutti hanno contribuito al giusto connubio per la riuscita della serata di bellezza termolese.

Le miss in gara a contendersi i vari titoli sono state ben 18, provenienti dal Molise e dall’Abruzzo, e la giuria presieduta dall’imprenditore Francesco Topini in compagnia di Desireè Collini vincitrice di Miss Mondo Termoli 2022, ed unitamente ad altri giurati hanno avuto l’arduo compito di selezionare le vincitrici della serata. Coroncina e fascia di Miss Mondo Termoli 2023 è stata vinta da Sophia Casolino 19 anni di Termoli (Cb), studentessa con la passione per la moda, al secondo posto un ex-aequo e fascia di Miss Mondo Finalista Regionale sono state aggiudicate da Sophia Galasso 16 anni di Francavilla al mare (Ch) e Giulia Liggieri 16 anni di Termoli (Cb), fascia Miss Mondo Gil Cagnè sono state vinte da Maya Garau 23 anni di Casalbordino (Ch) e Morena Teti 25 anni di Lanciano (Ch), fascia Miss Mondo Caroli Hotel vinte da Elena Carlomagno 19 anni di Isernia e Viktoriya Yurkevych 18 anni di Pescara, fascia Miss Fotogenia vinta da Giorgia Marianna Pascu 18 anni di San Vito Chietino. Infine per il titolo la miss del Web fra le miss più votate sul web sono state premiate al primo posto la termolese Sophia Casolino, al secondo posto Linda Maria Orlando 18 anni di Vasto.

Le altre miss in gara sono state: Melissa Di Stasi, Illiana Milillo, Samantha Iadisernia, Francesca Conte, Alice Vergalito, Luisa Cozzolino, Benedetta Pietrangelo e Sara Rogoli.

Assegnati dei riconoscimenti per l’Eleganza a Illiana Milillo, per il Cinema a Benedetta Pietrangelo e per le Teen-ager a Giulia Liggieri, fra le miss presenti anche Chiara Di Cintio 20 anni di S.Giovanni Teatino (Ch) già finalista regionale per Abruzzo di Miss Mondo.

La manifestazione ha riscosso un successo strepitoso riempiendo la piazza con migliaia di persone presenti a godersi uno spettacolo unico e indimenticabile, ma il momento che ha emozionato ancor più il pubblico è stato l’annuncio da parte degli organizzatori di devolvere in beneficenza una parte delle erogazioni degli sponsor, convertendo una somma di € 2.000,00 in gift cards del supermercato Pam di Termoli, consegnate sul palco ad Andrea Coletta, segretario dell’Associazione “Centro di solidarietà di Termoli”, che si occuperà di distribuirle a 40 famiglie bisognose..

La conduzione dell’evento affidata alle eleganti Sabrina Bocchino ed Antonella Ciocca, mentre Laika D’Agostino e Camillo Del Romano hanno curato regia e coreografia, le foto curate da Andrea D’Adamo e Stefano Leone. Quest’ultimo ha donato una gigantografia del castello svevo alla vincitrice, musica e grafica curata da Francesco Rosato, elaborazioni dati Valerio Memmo e Cristina Giselle Antenucci, l’organizzazione locale da Francesco Topini e Francesco Cannarsa.

Gli altri componenti della giuria oltre ai succitati presidenti sono stati: Dante Cianciosi, Michele D’Onofrio, Roberto Cupido, Francesco Cannarsa, Cristina Giselle Antenucci, Giulia Valdarchi, Maria Domenica Rosati, Filomena De Maioribus, Rocco Fiorilli, Ylenia Paladino, Annamaria Alfieri, Maria Tolo, Vincenzo Sabella, Oscar Scurti e Lina Memmo.