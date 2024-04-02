Giulianova. Il coordinatore provinciale di Noi Moderati Teramo, Bruno Valentini, d’intesa con il
coordinatore regionale di Noi Moderati Abruzzo, On. Paolo Tancredi, a seguito di un
incontro avuto nei giorni scorsi con amministratori, sostenitori e simpatizzanti del
partito di cui è leader nazionale, l’On. Maurizio Lupi, hanno concordato il pieno
sostegno alla ricandidatura del Sindaco di Giulianova Jwan Costantini.
“Abbiamo avviato nei mesi scorsi, con i referenti locali di Noi Moderati, una serie di
incontri di ascolto anche con il tessuto sociale e imprenditoriale della Città ed
abbiamo stilato una serie di priorità per Giulianova”.
Questo il commento del coordinatore provinciale di Noi Moderati, Bruno Valentini, che
infine dichiara: “Abbiamo iniziato a discutere della composizione della lista che
intendiamo presentare, come Noi Moderati, e siamo sicuri che sarà una squadra che
rappresenterà l’intera collettività di Giulianova nel continuare con la buona
amministrazione del Sindaco Costantini”.