Giulianova. Il coordinatore provinciale di Noi Moderati Teramo, Bruno Valentini, d’intesa con il

coordinatore regionale di Noi Moderati Abruzzo, On. Paolo Tancredi, a seguito di un

incontro avuto nei giorni scorsi con amministratori, sostenitori e simpatizzanti del

partito di cui è leader nazionale, l’On. Maurizio Lupi, hanno concordato il pieno

sostegno alla ricandidatura del Sindaco di Giulianova Jwan Costantini.

“Abbiamo avviato nei mesi scorsi, con i referenti locali di Noi Moderati, una serie di

incontri di ascolto anche con il tessuto sociale e imprenditoriale della Città ed

abbiamo stilato una serie di priorità per Giulianova”.

Questo il commento del coordinatore provinciale di Noi Moderati, Bruno Valentini, che

infine dichiara: “Abbiamo iniziato a discutere della composizione della lista che

intendiamo presentare, come Noi Moderati, e siamo sicuri che sarà una squadra che

rappresenterà l’intera collettività di Giulianova nel continuare con la buona

amministrazione del Sindaco Costantini”.