Tagliati i fondi destinati alle riserve ai parchi d’Abruzzo, Berardinetti: sono un potenziale da sfruttare

“Con questa nota”, prosegue il primo cittadino di Sante Marie, “esprimo il più deciso disappunto per quanto sta accadendo in merito alla ripartizione dei fondi ordinari progressivamente ridotti, è inconcepibile ed inaccettabile per quei Comuni che hanno avviato iniziative programmatiche pluriennali. Tutto il sistema delle aree protette e quindi anche la Riserva Naturale Regionale Grotte della Luppa è destinato ad una regressione che danneggia non solo chi oggi ha trovato lavoro nelle aree protette ma anche numerose piccole imprese che contano su una fonte di reddito indiretto come indotto, danneggiando oltretutto l’immagine stessa della Regione stessa. Con l’auspicio che il mio appello possa essere accolto con un nuovo intervento a sostegno delle Riserve che hanno subito decurtazioni ingiuste nel corso del 2021 mi auguro che il progetto di tutela ambientale abruzzese rappresentato dal sistema regionale delle aree protette tra Parchi e Riserva”, conclude Berardinetti, “possa trovare presto un nuovo importante impulso con la modifica e aggiornamento della LR 38/96 di recepimento della 394/91”.

“Questa situazione”, continua, “presto rischia di collassare mettendo in seria difficoltà il sistema che fina a oggi aveva portato la rete del quinto parco d’Abruzzo alla ribalta nazionale con l’attenzione del vasto pubblico in continua crescita. Occorre fermare subito questa terribile emorragia di risorse per affermare davvero un principio di merito in base agli obiettivi raggiunti in un lungo periodo evitando di mortificare l’entusiasmo e la capacità di chi lavora ogni giorno nell’area protetta che altrimenti, rimanendo nella più completa precarietà, si vedrà costretta ad abbandonare in cerca di una migliore soluzione occupazionale, lasciando i territori senza quella professionalità accumulata in tanti anni di sacrifici e successi”.