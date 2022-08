SuperEnalotto, festa in Abruzzo: centrati due “5” da oltre 22mila euro ciascuno

L’Aquila. Festa in Abruzzo col SuperEnalotto: come riporta Agipronews, nel concorso del 9 agosto sono stati centrati due “5” da 22.370,66 euro. Le giocate vincenti sono state convalidate a Chieti, nel punto vendita Megalotto in località Santa Filomena, e ad Avezzano, in provincia de L’Aquila, nella tabaccheria Magagnini di via Corradini 51. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 251,8 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Abruzzo il Jackpot manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti ad Avezzano.