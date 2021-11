Superbonus volano per la ripresa, in Abruzzo 1.600 cantieri per 350 mln

Pescara. “Il Superbonus 110% ha dimostrato di essere il vero volano della ripresa del Paese. Solo nella mia regione, in Abruzzo, ci sono oltre 1.600 cantieri aperti per oltre 350 milioni di investimenti ammessi a detrazione. Significa una spinta importante per l’economia dei nostri territori. Solo negli ultimi due anni, quindi in piena pandemia, sono nate 30mila nuove imprese nel settore delle costruzioni, con 132mila nuovi posti di lavoro creati da Nord a Sud del Paese. Ma il Superbonus porta notevoli vantaggi anche per le tasche dei cittadini, per le imprese e per l’ambiente. Basti pensare che, in termini di riduzione degli

impatti ambientali dell’edilizia residenziale, l’Ance conferma che il Superbonus ha consentito di tagliare il 28% di emissioni di gas serra tagliate in più rispetto agli altri bonus edilizi”.

Così in una nota Daniela Torto, deputata abruzzese del Movimento 5 Stelle. “Il Movimento 5 Stelle ha voluto fortemente questa misura, perché eravamo convinti della sua efficacia. I numeri ci hanno dato ragione. Anche quando qualcuno metteva in dubbio la bontà di questo strumento, lo abbiamo difeso strenuamente e abbiamo lottato per la sua proroga. Ce l’abbiamo fatta, ma adesso è necessario che il Governo faccia un ulteriore sforzo e trovi le risorse per estendere la proroga anche alle unifamiliari, senza la soglia di reddito Isee a 25mila euro e senza la retroattività delle autorizzazioni. Tali vincoli rischiano di mettere un freno a una misura che ha dimostrato di portare enormi benefici alla nostra economia, all’ambiente e ai cittadini. Non possiamo permetterlo”, conclude Torto.