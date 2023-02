Pescara. “Eccola la Super propaganda di Lega, Fratelli D’Italia e Forza Italia. Le notizie odierne sul Superbonus 110% mettono in luce quanto questi signori siano incapaci di rappresentare gli interessi degli italiani e degli abruzzesi. Da un lato, il Governo sbandiera autonomia regionale, dall’altra, mettono i bastoni tra le ruote alle stesse Regioni, con l’aggravante di delegittimare proprio quegli Enti amministrati dalla loro compagine politica”.

Lo dichiara il capogruppo M5S in Regione Abruzzo, Francesco Taglieri, primo firmatario della proposta di Legge sul Superbonus regionale. “In Abruzzo ci siamo attivati da subito per permettere alla Regione di acquistare i crediti fiscali incagliati e dare risposte a chi rischia il fallimento per colpa del Governo che li ha traditi – ricorda – E mentre il centrodestra abruzzese prova a cavalcare l’onda del consenso sulla nostra proposta di legge, presentando a prima firma di Forza Italia un “testo copia” e a firma di Fratelli d’Italia e Lega addirittura una Delibera di Giunta, il loro stesso Governo li squalifica stoppando ogni iniziativa in tal senso. Ora Marsilio & Co, se hanno davvero l’obiettivo di salvare le imprese abruzzesi, vadano a sbattere i pugni sui tavoli romani e chiedano rispetto per il nostro settore edile”.

“Il Governo Meloni – continua il consigliere M5s – non è stato capace di dare risposte, perché vive solo di slogan. Ora si faccia da parte e non disturbi chi vuole lavorare per dare soluzioni alle imprese! Mi aspetto che la maggioranza del presidente Marsilio di Fratelli d’Italia, con in prima fila il presidente del Consiglio regionale Sospiri (Fi) e gli assessori Quaglieri (Fdi) e Campitelli (Lega), firmatari dei documenti sopracitati, faccia sentire la propria voce ai compagni di partito del Governo e del ministero. Decidano se tutelare gli interessi degli abruzzesi o i rapporti all’interno della loro maggioranza. La nostra proposta è protocollata dal 7 febbraio e permetterebbe alla Regione di risolvere i disastri del Governo Meloni, sbloccando subito i crediti e a costo zero. Come Gruppo consiliare M5S siamo pronti a dare battaglia senza arretrare di un millimetro”.