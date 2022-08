Superbonus, ambiente, legalità: tutti i temi del tour di Conte per le elezioni 2022

Chieti. La settimana prossima entrerà nel vivo la campagna elettorale del leader del M5s, Giuseppe Conte, deciso a puntare su temi come i cantieri del superbonus da sbloccare, ambiente, transizione energetica e legalità. A quanto si apprende, la prima tappa sarà in Veneto martedì 30 agosto, dove l’ex premier si concentrerà su superbonus, imprese e giovani, partecipando a un appuntamento serale con i ragazzi del festival Fornaci Rosse di Vicenza, che sul loro sito si definiscono “un movimento di lavoratori e studenti vicentini che ha come obiettivo la diffusione e l’elaborazione degli ideali di democrazia e socialismo”.

L’indomani l’agenda di Conte prevede una tappa nelle Marche, a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, in cui al centro ci saranno i temi ambientali e la tutela del mare. In serata Conte si sposterà in Abruzzo, a Chieti, per partecipare a un evento del M5s in piazza Gian Battista Vico. Dal primo settembre fino al week end il Sud, la legalità e i progetti di sviluppo saranno i temi cruciali degli appuntamenti di Conte in Puglia e in Campania, dove parteciperà anche alla marcia, in programma sabato 3 settembre, per Angelo Vassallo, il sindaco pescatore impegnato contro la criminalità e per l’ambiente, ucciso 12 anni fa. Suo fratello, Dario Vassallo, è candidato per il M5s alla Camera.