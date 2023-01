L’Aquila. La molisana Marta D’Alessandro, a conclusione del 1/o Congresso regionale, è stata eletta all’unanimità presidente del Comitato direttivo regionale del Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari (Sunia) Abruzzo-Molise. La proposta avanzata dal segretario generale regionale, Geppino Oleandro, è stata condivisa e accolta da tutti i membri del Comitato direttivo.

“Avere come presidente del Comitato direttivo regionale del Sunia una donna come Marta D’Alessandro – ha dichiarato Oleandro – rappresenta una opportunità per il Sunia che si candida, accanto alla Cgil molisana, a rilanciare la tutela individuale e collettiva sui temi dell’abitare. Marta D’Alessandro – ha concluso Oleandro – è stata scelta perché ha un curriculum che coniuga esperienza, competenza, sensibilità culturale e politico-sindacale”.