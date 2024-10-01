Teramo. Nell’ambito delle iniziative della Summer School dell’Università di Teramo – Dipartimento di Scienze Politiche, giovedì 3 ottobre, alle ore 19.30 nella Sala Museo di Arte Sacra Stauros del santuario di San Gabriele ad Isola del Gran Sasso d’Italia si terrà un incontro su “Narrare il territorio attraverso le opere e gli scritti di Luciano Ricci”.

Dopo l’introduzione di Fiammetta Ricci dell’Università di Teramo, prenderanno la parola Giancarlo Zappacosta, già direttore del Settore Cultura della Regione Abruzzo, e lo storico Sandro Galantini dell’Istituto Abruzzese di Ricerche Storiche. Agli interventi si aggiungeranno letture di passi degli scritti di Luciano Ricci da parte dei partecipanti alla Summer School.

Luciano Ricci (1927-2018), giornalista, linguista e fine intellettuale nato e vissuto a Isola del Gran Sasso, località di cui fu sindaco dal 1970 al 1974, ha contribuito in vario modo allo sviluppo della vita civile e culturale non solo del suo paese ma dell’intera Valle Siciliana e della terra d’Abruzzo. Tra i suoi numerosi incarichi e attività culturali, fu presidente dell’Istituto di Cultura Abruzzese Montana (Icam) oltre che docente di materie letterarie. Collaborò inoltre all’Istituto di Lingua e Letteratura italiana dell’Università de L’Aquila e fu membro della

Consulta della Cultura della Regione Abruzzo.