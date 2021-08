Summer Country Western Street Festival a Pescara nel weekend di Ferragosto

Pescara. Torna a Pescara il Summer Country Western Street Festival nei giorni 13, 14 e 15 agosto. Il piazzale ex Cofa sul Lungomare Cristoforo Colombo ospiterà la manifestazione sportiva dedicata alle danze sportive coreografiche, incentrata sulla musica e sullo stile country. L’evento è organizzato dall’ASD West Family, sotto l’egida di ENDAS Abruzzo, presieduta dal maestro Stefano Ciaccio, rinomato coreografo a livello nazionale e non solo.Saranno tre giorni di stage, dimostrazioni e divertimento all’insegna della musica country, che vedrà ospiti illustri come DJ Gas, DJ Prof, DJ Guri e DJ Billy Jo.



L’ospite più atteso è sicuramente il maestro, coreografo di fama internazionale, che ha fatto dello stile country la sua ragione di vita.

Sarà presente anche la maestra Manuela D’Amato, insegnante della West Family Puglia, che regalerà per l’occasione uno stage di ballo tutto nuovo.

Un festival che promette del sano e piacevole intrattenimento in sicurezza e permette di far avvicinare al country anche quelle persone che si reputano meno adatte a questo determinato stile.

Sono previste delle aree food and beverages, stand con accessori ed oggettistica a tema e tanto altro.

L’evento sportivo è inserito nel calendario ENDAS CONI quale manifestazione di preminente interesse nazionale. Soddisfatto il presidente regionale ENDAS Abruzzo Simone D’Angelo, che si dichiara “felice perché la danza sportiva coreografica può ripartire in sicurezza, grazie ad una manifestazione ricca di stage, esibizioni, ospiti e nuovi stili da imparare” e sottolinea “l’importanza del connubio SPORT e TURISMO per il marketing territoriale, con la forte promozione dello sport quale stile di vita sano per tutti e l’impulso turistico del nostro territorio, che proprio attraverso queste manifestazioni ottiene un sicuro ritorno di immagine”.

Il Summer Country Western Festival vanta il patrocinio del Comune di Pescara, con il coinvolgimento degli assessorati al Turismo e Grandi Eventi ed allo Sport, guidati rispettivamente da Alfredo Cremonesee Patrizia Martelli, sempre attenti alla valorizzazione di attività e manifestazioni che arricchiscono il programma dell’estate pescarese.