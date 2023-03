Sulmona. Secondo quanto comunicato dalla Saca (Servizi Ambientali Centro Abruzzo) l’erogazione idrica verrà sospesa nella giornata di lunedì 27 marzo 2023 dalle ore 9 alle ore 12, salvo imprevisti, per lavori urgenti.

I necessari ed improrogabili lavori di riparazione coinvolgeranno la rete idrica in Piazza Garibaldi a Sulmona, con conseguente sospensione in: Piazza G. Garibaldi, Piazza G. Minzoni, Largo N. F. Faraglia, Largo Mercatello, via Borghetto I, via Borghetto II, via Federico II, via Margherita, via Cascile, via Marselli, via Dorrucci e strade limitrofe.

Al ritorno dell’erogazione potrebbe riscontrarsi la presenza di torbidità dovuta ai normali depositi presenti nelle tubazioni che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per breve tempo. Si precisa che saranno adottate tutte le misure precauzionali atte a ridurre al minimo i possibili disservizi.