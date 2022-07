Sulla Costa dei Trabocchi torna Art, Bike&Run, con formula +Wine e i murales di Millo.

Una conferenza stampa tenuta ad Ortona ha presentato il 14 Luglio scorso la seconda edizione di Art, Bike&Run + Wine. Una conferenza densa di informazioni e dichiarazioni interessanti che vede al centro dell’attenzione la Via Verde, gli eventi ad essa collegati e il coinvolgimento del territorio retrostante. A fare gli onori di casa, il presidente del Gal Costa dei Trabocchi, nonché ideatore del format, Roberto Di Vincenzo. Presenti, tra gli altri, l’assessore regionale al Turismo Daniele D’Amario, il presidente Legambiente Abruzzo Giuseppe Di Marco, il sindaco di Ortona Leo Castiglione e l’artista Millo.

Cos’è Art Bike & Run +Wine

E’ un evento promosso da Legambiente, Camera di Commercio Chieti-Pescara in compartecipazione con la Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Comune di Vasto, Gal Costa dei Trabocchi e Fondazione Aria. L’edizione 2022 vanta una nuova partnership molto importante con il Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo, a significare l’allargamento degli eventi fino al territorio retrostante la costa. Infatti, dai 42 km della pista costiera si diramano circa 300 km di percorsi che attraversano le colline teatine, dove si aprirà ai viaggiatori il mondo dell’enoturismo.

L’evento interesserà nove comuni della costa teatina, nel tratto che unisce Ortona a San Salvo, sull’attuale Via Verde della Costa dei Trabocchi realizzata dalla Provincia di Chieti sul vecchio tracciato ferroviario ottocentesco, oggi dismesso. Con i suoi scenari mozzafiato, incorniciata dai colori e i profumi dell’Adriatico, la Via Verde è il tratto più significativo dell’intero progetto Bike to Coast, con il quale la Regione Abruzzo sta realizzando una ciclabile di oltre 130 km con vista sull’Adriatico, e che consente in più punti di raggiungere l’entroterra grazie a percorsi a pettine appositamente studiati.

A che punto è la Via Verde dei Trabocchi

Non è ancora completamente pronta, ma che sia già considerata una destinazione turistica di pregio è oramai certo: la Via Verde lungo la Costa dei Trabocchi non è ancora completa a causa di alcuni punti critici dovuti dell’erosione della costa, soprattutto in zona Lago Dragoni di Torino di Sangro. La buona notizia, come riporta l’Assessore regionale al Turismo Daniele D’Amario, è che sono in arrivo circa 24 milioni di euro di finanziamento che permetteranno di risolvere le criticità lungo tutto il tratto abruzzese della Ciclovia Adriatica, da Martinsicuro a San Salvo. Si spera quindi che per il prossimo anno il cicloturista possa percorrere i 133 km di costa abruzzese in sella alla bici e senza uscire dalla ciclabile.

I murales di Millo

La conferenza stampa ha di fatto inaugurato l’opera dello street artist Millo, realizzata sulla Via Verde per Art Bike & Run + Wine, Dalle radici al fiore grazie al contributo della CCIAA Chieti Pescara e l’Art partner Fondazione Aria.

“La parte più difficile per me è stata di confrontarmi con un paesaggio così bello, ha detto Millo nel corso della presentazione, l’idea è nata dal fatto che quando sono venuto la prima volta qui intorno era pieno di papaveri e il contrasto con il mare mi è sembrato molto azzeccato. Ho cercato poi di creare un ponte tra la storia di Ortona e il territorio. Il papavero è sempre stato un simbolo dei partigiani, non lontano da qui c’è il cimitero monumentale canadese ed è stato naturale ricollegarmi a questa storia. Il muro si chiama Dalle radici al fiore, un invito alle nuove generazioni a scoprire questo posto e ad appassionarsi al tema della libertà”.

I murales offrono un duplice piano di lettura: la ragazza in bicicletta è una cicloturista ma ricorda e fa riferimento anche alla memoria delle staffette partigiane; il ragazzo con lo zaino è un camminatore ma è facile e bellissimo scorgervi un omaggio ai partigiani della nostra Brigata Maiella.

La caccia al tesoro parte da Agosto

Si chiama Trabocchi Game, il gioco dell’estate 2022, a cura del Gal Costa dei Trabocchi. Il nuovo format di Art Bike & Run + Wine ha come protagonisti turisti e curiosi impegnati in una caccia al tesoro in bicicletta nel cuore della Via Verde tra arte, natura, prodotti tipici e tradizioni che attraverso una piattaforma digitale dedicata riceveranno, direttamente sui propri telefoni cellulari, gli indizi per raggiungere le diverse tappe del gioco. Teatro del Trabocchi Game (caccia al tesoro) sarà l’intera Rete Ciclabile dei Trabocchi, chiamata, anche grazie al coinvolgimento di operatori attivi sul territorio che si occupano di ristorazione, accoglienza e accoglienza, a raccontarsi attraverso le sue peculiarità e bellezze. La caccia al tesoro sarà proposta a partire da inizio agosto e sarà uno degli eventi di avvicinamento alla tre giorni di Vasto.

Art, Bike&Run + Wine dal 30 Settembre al 2 Ottobre

Nel corso dell’incontro con la stampa è stato anche presentato il programma della tre giorni di AB&R +Wine (30 settembre, 1 e 2 ottobre) che insedierà a Vasto la sua cittadella dello sport da cui partiranno per dipanarsi, lungo la Via Verde, le competizioni sportive ciclistiche e podistiche, in grado di intercettare sensibilità diverse, dagli sportivi, cicloamatori e podisti di ogni livello, alle famiglie, ai turisti.

AB&R + Wine è un progetto di Legambiente Italia con la Camera di Commercio Chieti Pescara. L’agenzia Carsa di Pescara ha ideato il format e organizza l’evento. I partner istituzionali sono Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Comune di Vasto e Gal Costa dei Trabocchi. Gli special partner sono Fondazione Aria e Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo.

Ciclopedalata per tutti

La Ciclopedalata (manifestazione cicloturistica non competitiva) condurrà i partecipanti lungo i 42 chilometri di costa. Sarò possibile scegliere distanze e itinerari in modo da offrire a tutti (famiglie e ciclisti agonisti) la possibilità di cimentarsi sul percorso più consono alle proprie possibilità. Lungo la strada saranno allestite aree di sosta per degustare i piatti del territorio.

La cronometro competitiva “prova a prendermi”

AB&R + Wine è anche una competizione a cronometro in bici. La cronometro individuale “Prova a prendermi” si svolgerà lungo il tratto di litorale che collega Torino di Sangro a Fossacesia. Il percorso che tocca uno dei tratti più belli dell’intera ciclovia si svolgerà su un tracciato di 5,3 km, con partenza dei singoli partecipanti ogni minuto (le partenze verranno valutate in seguito anche in base al numero degli atleti iscritti). Il percorso individuato sarà completamente chiuso al traffico e si snoderà per intero all’interno della ciclovia della Costa dei Trabocchi con partenza da Torino di Sangro e arrivo a Fossacesia Marina.

La gara podistica

AB&R + Wine si completa poi con la gara podistica non competitiva “Sunset Run”: la manifestazione pensata per dare a tutti la possibilità di scoprire il territorio e ammirare la bellezza della Costa dei Trabocchi e delle aree limitrofe che da Vasto Marina portano a San Salvo Marina (un tracciato ideale per le famiglie e anche per chi volesse cimentarsi in termini agonistici). Il percorso sarà realizzato su un tragitto ad anello, completamente pianeggiante, quasi interamente su asfalto con un piccolo tratto su sabbia della lunghezza di circa 8,5 km. L’itinerario, notevole da un punto di vista paesaggistico (è immerso nella natura), si snoda verso Vasto Marina, transitando attorno al Giardino Botanico Mediterraneo e Biotopo Costiero.

Come iscriversi

Per partecipare ad Art Bike & Run + Wine 2022 ed iscriversi alla corsa a piedi, alla cronometro ciclistica individuale e alla ciclopedalata enogastronomica, basterà collegarsi al sito internet della manifestazione all’indirizzo www.artbikeandrun.it.

Il Villaggio AB&R+Wine

Inoltre, dal 30 settembre al 2 ottobre, sarà allestito a Vasto Marina (Lungomare Rodi), l’AB&R + Wine VILLAGE che, organizzato in sei aree (Meeting Area, Showcase Area, Food Court, Test & Fun Area, Kids fun, Area e Mercato del Gusto), sarà il cuore pulsante della manifestazione, punto di incontro e ritrovo per gli atleti e luogo di tutte le premiazioni.

Come muoversi

Art Bike & Run + Wine potrà contare anche su un’edizione rafforzata del Trabocchi Mob, il progetto di mobilità sostenibile che garantisce una fruizione alternativa della Costa dei Trabocchi prevedendo l’uso combinato di treno bus e bici, consente di decongestionare il traffico e preservare la bellezza dei luoghi. Tutte le informazioni aggiornate sulla mobilità, dai mezzi disponibili agli orari, sono raccolte sul portale www.costadeitrabocchimob.it