Pescara. Un appuntamento a cadenza annuale, sempre più a misura di adulti e di bambini sotto il segno dello sport, della cultura del benessere e dell’inclusione, oltre a una grande promozione di tutta la città di Pescara e anche del magistrale lavoro organizzativo dell’Asd Vini Fantini di concerto con il settore di attività di atletica leggera UISP Abruzzo e Molise, in sinergia con l’amministrazione comunale pescarese.

Conclusa con successo pieno l’edizione numero 40 di Vivicittà: un altro grande contenitore di emozioni e di momenti aggreganti che hanno coinvolto non solo i podisti allenati ma anche quelli “senza fretta” e i neofiti tra le vie del centro pescarese interessate dalla competitiva di 10 chilometri e dalla non competitiva di 5 chilometri con annessa camminata metabolica. Altro punto di forza della manifestazione è stato il sempre più nutrito settore dedicato ai bambini e ai ragazzi fino all’età di 15 anni con un record assoluto di partecipazione che ha indotto gli organizzatori a spalmare le partenze in più batterie.

Vincitore assoluto in ambito maschile è stato il keniano Simon Kibet Loitanyang dell’Atletica Vomano in 30’27” precedendo il 23enne burundese Patrick Nimubona (Asd Vini Fantini – 30’43”). A completare il podio Pardo La Serra (Atletica Alessandria – 33’45”). Ancora una volta Pescara si è riconfermata, tra le 38 città italiane aderenti a Vivicittà 2024, la sede più veloce con i migliori riscontri cronometrici dei primi due atleti uomini all’arrivo. A comporre per intero il podio al femminile Lorella Buzzelli (Runners Chieti) con il tempo di 40’19”, seguita da Antonia Falasca (Vini Fantini – 41’24”) e da Mara De Juliis (Filippide Montesilvano – 42’35”).

“Bella, colorata e felice” ha esordito l’assessore allo sport della città di Pescara Patrizia Martelli che è stata presente all’evento assieme al sindaco Carlo Masci, sempre più partecipi alle iniziative podistiche dell’Asd Vini Fantini e più in generale di tutta la grande famiglia UISP e non solo. Anche in questa edizione 2024 di Vivicittà si è allargata la grande famiglia delle diverse associazioni del territorio coinvolte nella manifestazione: la LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori), ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici), ISAV (Io Sono Ancora Vivo), Montagne senza Frontiere e Insieme Special Sport.

La versione “pescarese” del Vivicittà potrà godere di un’importante vetrina mediatica che verrà trasmessa da TV6 oggi (sabato 20 aprile) alle 18:00 e alle 22:00 (canale 14 del digitale terrestre in Abruzzo), più un’altra replica prevista per lunedì 22 aprile alle 15:00 con le interviste a cura di Barbara Diodato e alcuni momenti salienti di cronaca a cura dello speaker ufficiale Roberto Paoletti.