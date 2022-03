Successo per la giornata per far scoprire il Mondo del Fratino nella Riserva Borsacchio

Roseto degli Abruzzi. “Il 12 Marzo per il salvafratino la risposta di cittadini e volontari è stata importante. Nuovi volontari anche dalla Norvegia grazie a un progetto sul territorio di scambio. Come di consueto le raccomandazioni sono state semplici, come riconoscere, come tutelare e come segnalarci la presenza di fratini o nidi”.

Lo si legge in una nota delle Guide del Borsacchio: “Le minaccie sono naturali e purtroppo molte dovute dall’uomo. La natura trova un suo equilibri il problema sono le pratiche sbagliate di noi tutti.

Nonostante questo la riserva Borsacchio è uno dei principali siti di riproduzione dell’Abruzzo ed in questo tratto giochiamo una grande battaglia per la sopravvivenza di una specie che testimonia la naturalità della mostra spiaggia.

Il fratino è un indicatore di qualità. Dove riesce a vivere c’è qualità ambientale.

Ogni settimana procederemo a monitoraggi e tutti potranno unirsi per salvare una specie dall’estinzione.

Il cammino per attivare la riserva è un anello essenziale per la sostenibilità e trovare un equilibrio fra natura e turismo eco compatibile.

Il futuro del nostro territorio passa dalla sua difesa e rispetto ed il turismo del futuro passa dal valorizzare ciò che abbiamo di natura è storia. Questa da sempre la nostra missione”.