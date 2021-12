Successo per il gran concerto “Natale in Chorus” al Teatro Marrucino

Chieti. Grande partecipazione al Teatro Marrucino per il Gran Concerto "Natale in Chorus" di solidarietà organizzato dalla Federazione Cori Italiani Chorus Inside, presieduta da Davide Recchia, Cori d'Abruzzo Chorus Inside e dal Rotaract Club Chieti, con il sostegno del MIC-Ministero della Cultura, con il Patrocinio della Prefettura di Chieti e del Comune di Chieti. Il ricavato è destinato all'Airc – ricerca sui Tumori.

Tra le autorità presenti, il questore di Chieti, Annino Gargano, il sindaco, Diego Ferrara e il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura, Paolo De Cesare. Il pubblico è stato incantato dalla musica, si sono esibiti i due prestigiosi complessi: il Coro Lirico D’Abruzzo, diretto dal M° Alberto Martinelli, con la Grande Orchestra dei Fiati Teate diretta dal M° Marco Vignali.

Nel corso dell’evento, uno spazio curato da associazioni giovanili del territorio, gli spettatori si sono emozionati per la reading poetica sull’amore dell’attore teatino Riccardo Iezzi e per il ricordo di Raffaele Fraticelli del Fai Giovani di Chieti con Jonathan Iarlori. Sono intervenuti anche il rappresentante distrettuale Distretto Rotaract 2090 (Abruzzo Molise Umbria e Marche), Alessandro Ferretti, tornato a Chieti per la seconda volta dopo il passaggio di consegne del Rotaract Chieti a luglio, il delegato Zona Abruzzo Distretto Rotaract 2090 Domenico D’Auria. La serata è stata presentata da Kristine Maria Rapino.

L’evento ha avuto una straordinaria adesione di partner: Distretto Rotaract 2090 (Abruzzo Molise Umbria e Marche), Distretto Rotary 2090 (Abruzzo Molise Umbria e Marche), Zona Molise Rotaract 2090 in gemellaggio con il Rotaract Chieti, Rotary Club Chieti, Rotary Club Chieti Ovest, Rotary Club Majella, Inner wheel Chieti, Interact Club Chieti, Interact Club Pescara Ovest, Giardino delle Pubbliche Letture, Club Unesco Chieti, Erga Omnes con la Radio Teate on air, Auser-Unitel, Libridine, WWF Chieti e Pescara, Arabona Aps, Naterarte Aps, Camminando Insieme Aps, Fai Giovani Chieti, Meridiani Paralleli, La Casa di Pina, Alleanza Mariana “ALMA”-Odv Chieti, Le Tre Melarance, Cif Regione Abruzzo, Cif Comunale Chieti.

Commenta così il Coordinatore Nazionale della Federcori, Frank William Marinelli, nonché presidente del Rotaract Club Chieti: “Una serata speciale ed emozionante, un momento di rilancio della coralità teatina ed abruzzese. Ricordiamo che la sede nazionale della Federcori si trova a Chieti. Ha trionfato la condivisione e la solidarietà. 25 partner associazioni del territorio che hanno aderito e li ringrazio di cuore. E’ il segno che la sinergia e la cooperazione sono fondamentali per il bene della Città. Nel 2022, riproporremo questo format, uniti per la solidarietà. Altre note significative: il Rotary Chieti, Chieti ovest e Chieti Majella partner uniti per una sera per i giovani del rotaract e per la solidarietà, mentre l’Interact Chieti, Fai Giovani Chieti, le tre melarance e teate on air sono stati i partner giovanili della serata, con cui abbiamo avviato insieme al Rotaract Chieti un primo coordinamento delle associazioni giovanili del territorio. Un caloroso ringraziamento a tutti i presenti, alle autorità, al Teatro Marrucino e a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita. Rivolgo a tutti il nostro augurio di buon Natale”.