Giulianova. Il Sindaco Jwan Costantini ha portato questa mattina i saluti istituzionali al I Convegno di Nutrizione Clinica Abruzzese organizzato dalla Sezione regionale dela SINuC (Società Italiana di Nutrizione Clinica e Metabolismo).

Al centro dell’evento, “La Nutrizione Clinica dall’Ospedale al Territorio nella Regione Abruzzo – Creare la Rete”.

Alla presentazione del convegno, tuttora in corso, erano presenti anche il Direttore generale Maurizio Di Giosia e il responsabile scientifico del convegno dottoressa Claudia Savina, dirigente medico e referente SINuC per l’ Abruzzo.

Obiettivo dell’iniziativa, fitta di interventi e ricchissima di spunti di approfondimento, è diffondere la cultura della nutrizione clinica e ridurre la malnutrizione in ospedale e sul territorio; condividere un’opportunità di confronto grazie alla presenza di istituzioni come l’Università; favorire la diffusione del Protocollo Eras dell’ Ospedale di Giulianova; rispondere, per il settore nutrizionale, al Documento ministeriale di Pianificazione e Indirizzo per la Prevenzione e il Contrasto del Cancro 2022-2027.

Si tratta di un convegno che rappresenta un’assoluta novità nella Regione Abruzzo, chiamato a focalizzare il fenomeno della malnutrizione, diventato un problema urgente.