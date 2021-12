Successo per Corrado Oddi e il Coro di Pescasseroli con “Cori e leggende di Natale”

Pescasseroli. Letture, canti della tradizione e voglia di stare insieme. Sono stati questi gli ingredienti del successo riscosso da “Cori e leggende di Natale“, l’evento tenutosi la sera del 29 dicembre presso l’Abbazia SS. Pietro e Paolo di Pescasseroli.

La voce narrante di Corrado Oddi, accompagnata dalle note del Coro Decima Sinfonia di Pescasseroli, diretto dal Maestro Anna Tranquilla Neri, hanno trasportato il pubblico a scoprire, o riscoprire, la bellezza di pagine e autori che hanno contribuito a raccontare in musica il Natale e la sua atmosfera magica e sacra. Storie fantastiche, ricche di poesia, per vivere tutta la meraviglia e l’incanto della notte più amata dell’anno. Il Natale è stato sempre fonte inesauribile di ispirazione per gli scrittori.

Quante fiabe e quanti racconti sono stati in tutto il mondo! Ce ne parlano William Shakespeare in una delle sue opere più celebri, Amleto. Atto primo, scena prima, Mark Twain nel Racconto di San Nicola (lettera di Babbo Natale), Antonio Gramsci nella dolcissima Lettera alla Madre, Gianni Rodari nella filastrocca Il Mago di Natale, Boris Pasternak nella poesia La stella di Natale, in romanesco Trilussa nelle poesie Er Presepio e Natale de Guerra, Gabriele D’Annunzio nei versi de Il presepio, alla nonna, Robert Lewis May nella fiaba Rudolph la renna dal naso rosso. Tutte letture scelte e proposte da Corrado Oddi per l’occasione, per far entrare gli spettatori in un fantastico mondo fatto di sogni, emozioni e meraviglia e intervallate dai canti sacri natalizi della tradizione, da Astro del Ciel ad Adeste Fideles, eseguiti a cappella dal Coro Decima Sinfonia di Pescasseroli.

Una formazione canora rinomata che vanta al suo attivo concerti in piazza San Pietro e presso la Sala Nervi alla presenza di Papa Giovanni Paolo II, partecipazioni a eventi televisivi e rassegne corali, collaborazioni discografiche con artiste del calibro di Katia Ricciarelli e Antonella Ruggero; ma che si é esibito anche in rappresentanza della Regione Abruzzo a Milano in occasione di Expo 2015, ha eseguito tourneé in Canada e che collabora puntualmente ogni anno, curando la parte musicale, con la scrittrice Dacia Maraini nella rassegna “Pescasseroli legge”. Un ringraziamento speciale per la splendida accoglienza va al Parroco Don Andrea De Foglio, al Sindaco Luigi De La Cesa a tutte le associazioni di Pescasseroli, ai musicisti Giampiero Torlone e Sonia Cusenza e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Per tutti un “Arrivederci al prossimo anno!”, con l’augurio che in quel tempo la pandemia possa essere ormai un ricordo.