Studenti teramani a Larino per presentare il “Mosaico d’Abruzzo”: le foto dello scambio culturale

Teramo. Scambio Culturale tra l’istituto comprensivo Falcone e Borsellino Teramo5 e l’Omnicomprensivo di Larino (Campobasso). Le ragazze e i ragazzi delle classi 2 sezz A D E delle secondarie di Villa Vomano e Cona sono stati a Larino per presentare al sindaco e al preside del posto la raccolta del “Mosaico d’Abruzzo”, che ha fatto rientrare la scuola teramana tra le 60 vincitrici d’Italia in occasione del concorso per la ricorrenza del 50esimo anniversario delle Regioni.

A comunicarlo è la dirigente scolastica Letizia Fatigati.

“Il preside di Larino ha accolto la delegazione teramana donando agli studenti un carrettp tipico di Larino, un prototipo di quelli che durante il giorno abbiamo seguito in processione in onore di San Pardo per le vie del paese.

Fiori di carta ovunque realizzati dalle donne del luogo e carretti trainati da buoi…” una esperienza che ha riportato tutti noi lontano nel tempo e fatto apprezzare la bellezza delle tradizioni tramandate con amore e senso profondo di appartenenza”, commenta la dirigente Maria Letizia Fatigati. La giornata si è poi sviluppata con la visita del Palazzo Ducale, della Cattedrale, del Museo dei Mosaici, dell’esposizione di Foto del Luogo e dell’anfiteatro. Un particolare ringraziamento alla famiglia Lallo Fabrizio per aver accolto studenti e docenti con una serie di attenzioni, con gentilezza e generosità per una esperienza di scambio culturale straordinaria. L’istituto comprensivo Falcone e Borsellino ha fatto dono al sindaco di una mattonella di Castelli personalizzata”.