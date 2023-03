Avezzano. Concluso positivamente il corso di formazione del collegio da parte dei DADA Ambassador, il Liceo Croce ha stipulato l’accordo di rete con le scuole capofila della rete nazionale scuole DADA, diventando ufficialmente la prima scuola aderente d’Abruzzo.

DADA vuol dire Didattiche per ambienti di apprendimento: la didattica sarà strutturata per “aule–ambienti di apprendimento”, ognuna assegnata a uno o due docenti della medesima disciplina, con i ragazzi che si spostano durante i cambi d’ora. Ciò permette di trasformare le aule in ambienti attivi di apprendimento, personalizzandole per ogni materia e favorendo l’adozione, nella quotidianità scolastica, di modelli didattici funzionali a quei processi di insegnamento-apprendimento attivo in cui gli studenti possano divenire attori principali e motivati nella costruzione dei loro saperi.