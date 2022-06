Stroncato da un malore mentre è nel cantiere, Marsica in lutto per la perdita di Vincenzo Pallante

Avezzano. È morto per un malore improvviso, mentre era in un cantiere a Cappelle, la frazione di Scurcola Marsicana, Vincenzo Pallante, noto imprenditore di origine molisana. Pallante, molto conosciuto in tutta la Marsica, è il fratello dell’assessore regionale molisano, Quintino Pallante. Aveva 59 anni.

La sua è una famiglia molto conosciuta in Molise, alcuni suoi parenti sono anche nel mondo dell’editoria. La notizia della sua morte ha lasciato sgomenta la comunità di Cappelle, di Scurcola Marsicana e di Avezzano. Ma non solo. Era molto conosciuto e apprezzato perché aveva lavorato in diversi lavori di riqualificazione nella Marsica. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Pallante si è accasciato a terra ma all’arrivo dei soccorsi per lui purtroppo non c’era già più nulla da fare.

I soccorritori, arrivati in ambulanza, hanno fatto di tutto per rianimarlo. Ma purtroppo era già troppo tardi. La salma è stata trasferita all’obitorio di Avezzano. I funerali si terranno lunedì mattina nella chiesa di Santa Maria a Frosolone, in provincia di Isernia.

Per accertare l’accaduto, sono arrivati sul posto i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo. Sono arrivati nel cantiere anche rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Non appena la notizia si è diffusa in rete sono stati numerosi i messaggi di cordoglio lasciati all’imprenditore.