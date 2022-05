Strepitoso successo per la Bocca di Valle Enduro Race 2022, le foto

Chieti. Successo strepitoso per la settima tappa Enduro Sud Italia e seconda prova del Campionato Regionale Enduro di ieri l’altro domenica 29 maggio.

106 i partenti ,di cui 79 in bici muscolare e 27 in e-bike, dalla Toscana, dall’Emilia Romagna, Campania, Puglia, Molise, Marche, insomma da tutto il centro e Sud Italia in una delle location più ambite dagli amanti delle ruote grasse nel territorio abruzzese: Bocca di Valle (CH).

Bocca di Valle Enduro Race 2022 è stata una competizione non semplice da realizzare con la particolarità di essere stata una gara Blind, “alla cieca”, unica nel suo genere seconda solo alla Toscana in Italia.

L’organizzazione è stata curata dalla Asd BDV Race con l’aiuto della Pavind Bike Team, le 3 PS (Prove Speciali) una più insidiosa dell’altra, hanno messo a dura prova le capacità tecniche dei riders che si sono trovati davanti ad un panorama mozzafiato ai piedi della montagna madre la: Maiella.

Una gara difficile ma anche divertente con 2000 metri di dislivello di discesa ed una condizione metereologica non del tutto clemente che ha aumentato il grado di difficoltà.

“Non sono totalmente soddisfatto perché sono diversi gli aspetti che potevamo curare meglio e sicuramente abbiamo voluto osare e creare qualcosa di mai realizzato prima nel nostro territorio. Sono comunque appagato di essere riusciti con grande fatica e determinazione a concludere questa manifestazione con la speranza di poter migliorare e far conoscere la bellezza e le potenzialità del nostro territorio e di questa disciplina”- afferma Fabio Di Renzo, fulcro della macchina organizzativa.

Le partenze sono cominciate alle ore 8.00 con le categorie e-bike, seguite dagli esordienti ed allievi e per poi finire con il resto delle categorie.

In attesa dei risultati e della premiazione c’è stato il pasta party, lo speaker dell’evento è stato una delle voci più rinomate nel panorama nazionale Ricky Fadda mentre la gestione dei tempi sono stati curati da Icron Evolution.

Sul podio in questa giornata di festa il vincitore, primo classificato assoluto è Galeazzi Mattia (Dorica Extreame Asd), al secondo gradino del podio Tortora Daniel (Asd Team Lineabici) e terzo classificato il sulmonese Grilli Mattia (Pavind Bike Team), per quanto riguarda la classifica women primo posto assoluto Brancaccio Giovanna della Asd Vesuvio Mountainbike mentre al secondo posto Masciarelli Valentina della Bas Skull School A.s.d.

Per quanto riguarda la classifica E-bike al terzo gradino del podio Nanni Daniele (Asd Attitude Team), al secondo posto Raparelli Walter (Asd No Limits Bike), al primo posto Pelusi Luca (Asd Attitude Team), per le donne invece Benharara Latifa della Asd Cicli Sport Mania.

Nella categoria esordienti-allievi terzo posto assoluto per Sordini Filippo (Muddy Bike Team Asd), secondo gradino del podio per Ricci Giuseppe (Pavind Bike Team), primo posto De Santis Davide forti (Four T Project Asd) mentre a vincere nella categoria femminile esal Imperiali Martina della Asd Oneleven Mtb.