StraTeramo 2022, una camminata libera a suon di musica

Teramo. “Che Teramo fosse una città accogliente e a misura d’uomo era un fatto a noi già noto, ma scoprirla oggi, sotto un sole caldo di fine estate, animata da famiglie, bambini ed amici a 4 zampe ci è sembrata speciale”. Queste le parole del presidente dell’ANIAD Abruzzo

Carmelo D’Arrigo.

“Domenica 18 settembre abbiamo partecipato con i nostri atleti alla StraTeramo, una camminata libera aperta a tutti, un serpentone color amaranto che si è snodato per le vie del centro, in totale sicurezza sotto gli occhi attenti degli organizzatori. Il ritmo live di musica rock ha alimentato l’energia per accelerare il passo degli oltre 500 partecipanti! Il ricavato delle iscrizioni, come annunciato in varie occasioni, è stato destinato all’ANIAD (Associazione Nazionale Italiana Atleti con Diabete) sezione Abruzzo. Il gesto di per se ha già un gran valore affettivo, ma toccare con mano la generosità dei teramani è stato commovente! Ringraziamo nuovamente gli organizzatori della StraTeramo, il Sindaco, i partecipanti e chiunque abbia contribuito alla realizzazione di una giornata meravigliosa all’insegna della solidarietà e dello sport. In ultimo ma non per ultimi ringraziamo i membri del nostro team, Cristina Coccia e Normanno Di Gennaro per essere stati nostri promotori e testimonial”.