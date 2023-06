Pescasseroli. Incredibile avvistamento, nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, di cinque esemplari adulti di orso marsicano, ripresi in atteggiamenti amorosi.

Il video, filmato da Pietro Santucci, all’interno dei confini del Parco Nazionale d’Abruzzo, presenta scene a dir poco uniche, perché di solito questi animali girano da soli o, al massimo, in coppia, mai in gruppo, fatta eccezione, ovviamente, per le madri insieme ai propri cuccioli.

No Content Available

È probabile che dei cinque orsi ripresi nel video due siano coppie, seguite da un altro maschio.