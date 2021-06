Stop mascherine all’aperto: le regole da oggi. Resta obbligo in code, eventi, mercati, ecc

Anche l’Abruzzo da oggi, come in tutta Italia, è zona bianca. Arriva lo stop all’obbligo della mascherina all’aperto. Ma si potrà togliere solo in determinate occasioni, e cioè quando sarà possibile restare lontani l’uno dall’altro. Nei locali potrà essere tolta solo quando si è seduti o quando si è al bancone del bar mentre si sta consumando.

L’ordinanza. Il documento firmato dal ministro Roberto Speranza fissa criteri che non prevedono di accantonare completamente il dispositivo: la mascherina va portata con sé.

Le regole. Le mascherine, come ha evidenziato il Cts, all’aperto vanno utilizzate se si creano le condizioni per un assembramento nei mercati, nelle fiere, nelle code. La protezione è fortemente raccomandata per soggetti fragili e immunodepressi e a coloro che stanno loro accanto. L’obbligo rimane sui mezzi pubblici e negli ambienti sanitari, secondo i protocolli in vigore.