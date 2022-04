“Sterrare è Umano Trophy”, al via a Montesilvano all’evento con 11 piloti di levatura nazionale

Montesilvano. Conto alla rovescia per il ‘sound’ dei piloti di ‘Sterrare è Umano Trophy’ che domani, giovedì 28 aprile, darà il via, a Montesilvano, alla sua prima edizione. L’evento, presentato già lo scorso 6 aprile – alla presenza del capogruppo in Consiglio regionale, Guerino Testa, e dell’assessore allo Sport del Comune di Montesilvano, Alessandro Pompei, si svolgerà in 4 giornate per chiudersi domenica 1 maggio con una gran festa.

Tra i 150 piloti che si schiereranno alla partenza ci sono dei nomi davvero esclusivi: Maurizio Gerini, Andy Winkler, Angelo Pellegrini, Francesca Gasperi, Marco Aurelio Fontana, Gioele Meoni, Francesco Catanese, Massimo Doretto, Jacopo Cerutti, Leonardo Tonelli, oltre al tanto atteso special guest Gio Sala. “Si tratta di un evento unico nella sua categoria – è tornato a spiegare l’organizzatore Simone Romano – perché vuole coniugare l’avventura sulle due ruote con quella turistica, un connubio vincente alla scoperta delle eccellenze paesaggistiche e culinarie della nostra terra. E’ dedicato non solo ad atleti ed appassionati ma che alle famiglie dei partecipanti e soprattutto alle donne e ai bambini, che potranno usufruire di pacchetti giornalieri di attività da svolgere e luoghi da visitare. I percorsi sono delineati in tutte le 74 località della regione, di tutte le province abruzzesi, interessate dall’evento”. Domani sarà la giornata dell’accoglienza al Pala Dean Martin, all’interno del village appositamente allestito con 20 stand per l’esposizione dei prodotti di tutti i partner e delle aziende sponsor. Sempre all’interno del village e per l’intera durata della manifestazione tutti i bambini interessati, dai 5 anni in su, avranno la possibilità, gratuitamente, di avvicinarsi al motociclismo con l’utilizzo delle mini moto da cross ed abbigliamento adeguato, seguiti da tutor professionisti.

Venerdì 29 è prevista la partenza dei piloti, con passaggio sulla spiaggia di Montesilvano, dalla zona dei grandi alberghi fino a viale Europa, prima di immettersi sul percorso delineato con destinazione sud-ovest, verso Roio del Sangro, il punto più distante che verrà raggiunto, a confini con il Molise, con una tappa ristoro prevista ad Atessa.

Sabato lo spostamento è ad ovest, tra le province di Pescara e Teramo, con fermata pranzo a Capodacqua, mentre il tour della domenica, vedrà tra le località principali interessate, Castelnuovo ed Atri. Ogni iscritto riceverà in omaggio una bottiglia di Montepulciano d’Abruzzo ed ogni sera è prevista una degustazione di vini nel Grand’Hotel di Montesilvano. “Questo evento è un successo annunciato – afferma Testa – sarà l’ennesima dimostrazione di come lo sport oltre a rappresentare un grande valore riesca ad essere un incredibile catalizzatore di occasioni preziose per promuovere il nostro Abruzzo”.

Alle 18.00 di domani, nel Pala Dean Martin, è previsto un saluto istituzionale del consigliere Testa, del sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, e dell’assessore Pompei, che accoglieranno tutti i partecipanti.

SCARICA PROGRAMMA COMPLETO: Programma SèUT 22