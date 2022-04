Stefania Peduzzi tra le impreditrici del nuovo libro di Moraglio “L’impronta delle donne”

Pescara. Sarà presentato lunedì 4 aprile nella sala provinciale di Pescara “La Figlia di Iorio” il nuovo libro dello scrittore e giornalista Adriano Moraglio “L’impronta delle donne”. Tra le protagoniste dell’imprenditoria femminile che il giornalista racconta anche la titolare di Rustichella d’Abruzzo Stefania Peduzzi.

Sette le donne imprenditrici intervistate che mettono a nudo la loro esperienza nella vita e nel lavoro. A partire dalle ore 10.30 sarà lo stesso giornalista a parlare del suo scritto. A fare gli onori di casa Stefania Peduzzi che prenderà la parola per approfondire il suo ritratto da donna e da imprenditrice. Ospite d’eccezione l’attrice abruzzese Franca

Minucci che con la sua eleganza reciterà alcuni versi di D’Annunzio.

“La Signora Rustichella”, così Moraglio chiama Stefania Peduzzi nel suo libro, si definisce ruvida, come la pasta della Rustichella d’Abruzzo, adatta a catturare il meglio di ciò che le sta intorno. Una donna curiosa, aperta a tutto ciò che è nuovo. Cresce circondata da imprenditorialità: la fabbrica di bibite dei genitori da una parte e il pastificio dei nonni dall’altra. Ad un certo punto i genitori decidono di trasformare il pastificio di famiglia in una realtà internazionale. Il fratello, Gianluigi, viene mandato negli Stati Uniti per sviluppare il mercato, mentre lei abbandona il sogno di diventare archeologa e gli studi universitari per entrare in azienda su invito del papà.

“L’impronta delle donne” può essere acquistato su store.rubbettinoeditore.it, nelle principali librerie (con particolare diffusione sulle piazze di Torino, Cuneo, Venezia, Padova, Firenze, Empoli, Salerno e Pescara) e sulle piattaforme online. Prossimamente sarà disponibile anche in versione ebook.