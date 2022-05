Statua di Vito Taccone, Taddei: “Proclami e annunci di contributi istituzionali, ad oggi disattesi”

Avezzano. “Con dispiacere e disappunto mi trovo ad entrare in merito alla confusionaria vicenda legata al restauro della statua di Vito Taccone. Durante i mesi scorsi abbiamo ascoltato proclami e annunci di contributi istituzionali, ad oggi disattesi”.

A scriverlo in una nota è il consigliere comunale della minoranza di Avezzano, Goffredo Taddei.

“L’empasse attorno a quella che assume le tinte di una sorta di opera incompiuta, arreca una ferita a questa città ed alla sua comunità. In particolare mortifica la memoria di uno dei suoi figli prediletti, di un campione senza tempo, recentemente celebrato dalla pubblicazione di un libro che ne racconta la vita e le imprese più grandi. Confidiamo nelle intenzioni del Comitato, il quale si è fatto promotore di una raccolta fondi cittadina per portare a compimento il restauro e collocare in via definitiva la statua in piazza Cavour, affinché il Camoscio d’Abruzzo possa essere celebrato nella quotidianità della sua terra”.