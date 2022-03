Staffetta 4×3 km mista al Parco del Castello: c’è ancora tempo per iscriversi

L’AQUILA – Sport, goliardia, benessere declinati in una corsa attraverso i sentieri del parco del Castello. Ecco la staffetta 4×3 chilometri mista, in programma domenica prossima, 3 aprile al Parco del Castello dall’Asd Atletica Abruzzo L’Aquila, come appuntamento propedeutico alla Stracittadina 2022, evento ufficiale di L’Aquila Città Europea dello Sport.

Si tratta di una corsa a squadre aperta a tutti gli appassionati e amanti del genere. La composizione delle squadre deve prevedere almeno una donna, mentre la somma delle età degli altri tre componenti deve essere superiore a 120 anni. Una regola che serve per equilibrare le formazioni. Il nome di ogni squadra è un omaggio a quartieri, borghi, frazioni dell’Aquilano.

Il ritrovo è previsto alle 9 al Parco del Castello, sul piazzale antistante l’Auditorium. Il circuito è ricavato all’interno dei sentieri e del parco e nel percorso che circoscrive il Forte Spagnolo. La partenza dei primi frazionisti sarà data alle 11. Come testimoni verranno utilizzate delle particolari borracce. Nella mattinata è in programma anche una competizione speciale per bambini, con delle distanze ridotte.

Informazioni e iscrizioni con la segreteria tecnica: Valter Paro (pre

sidente Atletica Abruzzo L’Aquila) 348-7462531, Danilo Valloni 347-7025421, Alessandro Ciocca 347-7634781. Nell’arco dell’anno, oltre alla Stracittadina, prova di 10 chilometri sulle strade del centro storico, è in programma anche la Light Run, corsa in notturna.