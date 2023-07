Chieti. La Cisl Fp Abruzzo Molise è lieta di annunciare la stabilizzazione dei precari presso l’Asl di Lanciano Vasto Chieti, che si è concretizzato nella giornata di giovedì. Questo importante risultato è il frutto anche dell’impegno costruttivo delle Oo.ss. di categoria che hanno lavorato alla sottoscrizione di indispensabili accordi regionali presso l’Assessorato alla Salute. Accordi che, definiscono le procedure di stabilizzazione da attuare presso le Asl abruzzesi.

La Cisl Fp Abruzzo Molise ha creduto fortemente al raggiungimento di questo obiettivo e ha lavorato con convinzione e serietà affinché la stabilizzazione diventasse realtà. Oggi, siamo orgogliosi di condividere i numeri delle stabilizzazioni concluse: nell’ambito dell’ultimo avviso per la stabilizzazione presso l’Asl di Lanciano Vasto Chieti, rivolto al personale con contratto a tempo determinato, un totale di 218 operatori sanitari, tra cui infermieri, Oss, tecnici di radiologia, medici, veterinari, farmacisti e psicologi, hanno ottenuto un contratto a tempo indeterminato.

Questa procedura si aggiunge ad altre analoghe già concluse in precedenza, che fanno riferimento all’accordo del 2022, portando a un totale di 624 operatori stabilizzati con contratto a tempo indeterminato presso l’Asl di Lanciano Vasto Chieti. Tra di loro, ci sono 419 infermieri, 151 Oss, 12 tecnici di radiologia e 42 dirigenti sanitari, come medici, psicologi, biologi e altri.

La Cisl Fp Abruzzo Molise riconosce l’ottimo lavoro svolto dall’Assessore Verì, dal personale del Dipartimento alla Salute della Regione Abruzzo, nonché dalla Direzione strategica della Asl Chieti Lanciano Vasto unitamente dal personale delle Risorse Umane. Una stabilità lavorativa non solo offre ai lavoratori la possibilità di pianificare il loro futuro, ma rappresenta anche un vantaggio per l’organizzazione stessa, poiché permette di garantire la continuità dei servizi, la qualità delle prestazioni e la possibilità di concedere adeguati riposi alle numerose professionalità che, negli ultimi anni, hanno lavorato instancabilmente al di là di ogni aspettativa per la salvaguardia della nostra salute.

“La Cisl Fp Abruzzo Molise è fiera di aver contribuito a questo importante traguardo sindacale, che rappresenta una vittoria per i lavoratori precari e per l’intera comunità”, afferma il Segretario Generale Vincenzo Mennucci, il quale continua dichiarando che “attraverso il riconoscimento di un lavoro stabile, i professionisti della salute contribuiranno a garantire continuità e qualità ai servizi sanitari”.

Il sindacato continuerà a lavorare con determinazione e convinzione per promuovere la stabilità del lavoro pubblico e continuerà a vigilare sulle procedure di stabilizzazione in corso presso le altre Asl abruzzesi, le quali contribuiranno a rendere più dignitoso il lavoro pubblico, nonché a garantire alla regione Abruzzo una sanità territoriale di qualità.