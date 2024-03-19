Nella mattinata di oggi 19 marzo si è riunito il direttivo Abruzzo e Molise del Sindacato

Italiano Balneari e Fiba presso la Fiera Saral

Food con lo scopo di preparare una manifestazione a Roma in data 11 aprile.

L’annuncio era stato precedentemente ufficializzato in una lettera inviata ai presidenti della Camera e del Senato e ai capigruppo parlamentari ai quali era stato anche annunciato lo stato di agitazione della categoria.

Riccardo Padovano, presidente del Sib della regione Abruzzo, e Giuseppe Susi, presidente Fiba della regione Abruzzo, hanno spiegato le ragioni della manifestazione.

«La mediazione con il Governo è in atto e vogliamo un segnale forte. Dall’insediamento del Governo abbiamo avuto fiducia che potesse rispondere alle nostre richieste e mantenere le promesse riguardanti le concessioni balneari.

Tuttavia, ora la nostra pazienza è al limite.

Pertanto, l’11 aprile ci ritroveremo a Roma in

Piazza Santi Apostoli e saremo coesi e numerosi.

Solo dall’Abruzzo è prevista la partenza di diversi pullman. Duplicheremo la partecipazione rispetto alla manifestazione del 2022, quando chiedemmo con forza alla politica e al Governo di affrontare questa questione.

La balneazione attrezzata in Italia è un patrimonio unico al mondo e stiamo lavorando per prepararci particolare alla sabasantia della vini a alla sicurezza in mare e in spiaggia. Ci sono carenze anche di personale, ma affronteremo anche questo problema. Vogliamo garantire una stagione balneare di qualità che soddisfi i nostri clienti.

Tuttavia, ci auguriamo che prima dell’inizio della stagione si emani una legge Meloni che abroghi la legge Draghi.

Il Governo conosce la nostra questione e ha gli strumenti per risolverla. Noi vogliamo solo lavorare, non permetteremo che cavilli burocratici ci fermino e ci aspettiamo quindi che il Parlamento difenda la balneazione attrezzata italiana.»