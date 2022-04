Spuntino notturno con 30 polli e merenda con il miele degli apiari: è il goloso JC a Roccaraso

Roccaraso. È tornato esattamente con la stessa fame. Quella che hanno tutti i suoi simili d’altronde: e sembrano davvero lontani quei giorni in cui, secondo il Parco della Maiella, si è nutrito solo di erba, formiche e di quello che trovava sotto la neve in natura.

Razzia di polli per lo spuntino di mezzanotte per l’orso Juan Carrito, tornato nella cittadina turistica di Roccaraso dopo giorni di cammino.

Giorni in cui, non volendone sapere di salire sul Monte Amaro, ha cercato la strada che lo riportasse nel paese in cui ha scelto di vivere. Come ha fatto? A quanto pare l’istinto del plantigrado, problematico in quanto confidente e fortemente richiamato dall’odore del cibo umano lasciato un po’ qua e un po’ là, non è proprio chiarissimo a chi lo sta studiando ormai da mesi.

O forse lo è: Juan Carrito, cucciolo incorregibile di mamma orsa Amarena, cresciuto allattato nella piazza centrale di Villalago, uno dei paesi in cui sono più abituati ad averlo,fa quello che decide lui e non quello che gli impongono gli umani che vogliono allontanarlo per “rieducarlo” alla vita selvaggia.

E così l’altra notte ha ucciso e mangiato una trentina di polli. Proprio a Roccaraso.

Ma non solo. Ha trovato anche un apiario non lontano dall’istituto alberghiero e sono quasi esilaranti le immagini che lo ritraggono mentre mangia il miele e viene infastidito dalle api che gli circondano la faccia puntecchiandolo.

Se da un lato è arrivata l’ordinanza del sindaco Francesco Di Donato che ha inibito (scaricala qui Avviso_modifica_temporanea_servizio_igiene_urbana) la raccolta porta a porta dell’umido, dall’altro c’è chi a Roccaraso non vuole proprio capire che la deve smettere di “localizzare” in rete la presenza dell’orso. In una pagina facebook molto diffusa tra i cittadini addirittura si chiede di inviare foto, video e segnalazioni della sua presenza. Il post è diventato chiaramente virale in barba a quanto “predicato” da mesi dai vertici del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, da quelli del Parco della Maiella e da tutte le associazioni ambientaliste che hanno a cuore la vita degli orsi bruni marsicani.

Intanto Luigi Liberatore, noto atleta del posto, affezionato alla presenza dell’orso a Roccaraso, che tanto si è battutto per dissuadere la cattura che ha portato Juan Carrito alla cattività in un’area faunistica di Palena, nel Chietino, ha inviato formalmente una lettera al Parco della Maiella, Ente competente per territorio a Roccaraso alla gestione dell’orso

Per far sì che si intervenga quanto più possibile a tutela dell’orso magari anche con campagne comunicative ai residenti che già hanno interessato tantissimi paesi che gravitano in entrambi i parchi nazionali. Campagne che però mai ci sono state a Roccaraso per “educare” a una sana convivenza.

Ed eccoci qui, ancora una volta, a fare il tifo per il resistente e orgoglioso orso indomabile d’Abruzzo, che della “rieducazione” in natura non ne vuole proprio sapere: JC.

Intanto, in previsione dell’arrivo dei turisti per il weekend di Pasqua, c’è chi prega che arrivi con loro anche la responsabilità di non filmare l’orso o di non inseguirlo con grida d’amore che nulla hanno a che vedere con l’animale che non è un cartone animato ma un orso in carne e ossa.

Nulla sarà lasciato al caso, chiaramente e una task force di uomini e donne che di mestiere si occupano anche di conservare una specie in via di estinzione, come quella dell’orso marsicano, eviterà di certo situazioni a rischio.