Francavilla. L’associazione Blue Note, soggetto FUS, in collaborazione con JABRUZZO, con il patrocinio del Ministero della cultura, della regione Abruzzo, dell’associazione italiana di Jazz, I-Jazz e con la partecipazione della BCC di Roma, della Fondazione cassa di risparmio di L’Aquila, della PBI e della Pro loco di Francavilla al Mare, presenta una nuova edizione di “Spunti di vista sul Jazz”, la fortunata serie di lezioni-concerto ideata e diretta dal noto pianista jazz e docente del Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara, Marco Di Battista.

Un viaggio nel mondo del jazz: Nel mese di ottobre 2024 l’auditorium del palazzo Sirena di Francavilla al Mare, sul Lungomare John Fitzgerald Kennedy, ospiterà un nuovo ciclo di incontri dedicati alla scoperta della musica jazz. In un format coinvolgente e accessibile, il pianista Marco Di Battista, accompagnato da Giuseppe Mastrogiuseppe al contrabbasso e da Pierluigi Esposito alla batteria, guiderà il pubblico in un affascinante percorso attraverso la storia e le diverse sfaccettature di questo genere musicale, alternando momenti di esecuzione dal vivo a approfondimenti teorici e storici.

Cos’è una lezione-concerto? Le lezioni-concerto sono un format didattico-divulgativo che unisce la teoria alla pratica, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare musica dal vivo e allo stesso tempo di approfondire le proprie conoscenze sul jazz. Attraverso un linguaggio semplice e chiaro, Marco Di Battista renderà accessibile anche ai non addetti ai lavori un mondo spesso considerato complesso e riservato a pochi.

Un successo che si rinnova: Nata nel 2008, giunta alla sua settima edizione, la rassegna “Spunti di vista sul Jazz”, si è da tempo affermata come un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di musica jazz. Grazie alla sua formula vincente e alla grande professionalità di Marco Di Battista, la serie ha conquistato nel corso degli anni un pubblico sempre più vasto e eterogeneo in diversi luoghi d’Italia.

Informazioni utili



Appuntamenti e temi delle lezioni-concerto:



martedì 8 ottobre 2024, ore 18:00 – Il jazz, perché non lo capisco?

martedì 15 ottobre 2024, ore 18:00 – Le canzoni pop nel jazz! Possibile?

martedì 29 ottobre 2024, ore 18:00 – Siciliani, Vudù e la città americana dei Caraibi

Dove: Palazzo Sirena – Lungomare John Fitzgerald Kennedy – Francavilla al Mare (CH)

Ingresso: 10€ per singolo incontro

Per informazioni e prenotazioni: [email protected] – 3280979414

Marco Di Battista è un pianista jazz di fama internazionale, noto per la sua versatilità e la sua profonda conoscenza della storia e della teoria del jazz. Ha registrato numerosi album a suo nome e ha collaborato come sideman con molti altri musicisti di talento. Ha condiviso il palco con alcuni dei più celebri jazzisti italiani e internazionali, consolidando la sua reputazione nel panorama musicale italiano. Parallelamente alla sua attività di musicista, Di Battista si è dedicato alla scrittura. Nel 2012 ha pubblicato il libro “C-Minor Complex”, un saggio analitico sull’opera di Lennie

Tristano, mentre tra il 2014 e il 2018 ha realizzato la trilogia “Improvvisazione Jazz Consapevole”, testi fondamentali per chi desidera approfondire il mondo dell’improvvisazione jazz. La sua passione per la didattica lo ha portato a insegnare “Piano Jazz”, “Tecniche d’improvvisazione” e “Analisi delle Forme Jazz” in diversi conservatori italiani. Ha inoltre tenuto numerosi seminari e workshop sulla musica jazz in Italia e all’estero. Oggi è titolare di cattedra presso il Conservatorio D’Annunzio di Pescara e insegna piano jazz al conservatorio di Fermo.