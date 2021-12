Spot per celebrare il Bosco di Sant’Antonio: studenti I.I.S. diretti dal regista Walter Nanni

Casoli. S’intitola “Mama” il nuovo spot di comunicazione sociale sull’ambiente e la multiculturalità, scritto e diretto da Walter Nanni, realizzato con gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Algeri Marino” di Casoli, in provincia di Chieti e girato in una delle location più suggestive d’Abruzzo: la riserva naturale Bosco di Sant’Antonio, all’interno del Parco Nazionale della Maiella.

Il video in risoluzione 4k è visibile a questo sito: https://www.youtube.com/watch?v=a9cy3onYWs4.

“Ho realizzato con i ragazzi un piccolo corso di cinema – dice il regista abruzzese Nanni – al termine del quale abbiamo pensato di girare insieme questo spot. Facce, pensieri, emozioni, colori e la voglia di raccontare quanto sia importante difendere e preservare la natura, la mamma di tutti noi. Ho voluto che girassimo le scene principali in quello che considero uno dei boschi più belli del mondo, in pieno autunno. Per trasmettere al meglio il messaggio ambientalista dello spot” conclude Nanni “era necessario che i ragazzi, per primi, fossero immersi nella straordinaria bellezza del paesaggio del Bosco di Sant’Antonio e nell’energia che quei faggi secolari trasmettono. Credo sia stata una esperienza molto bella sia per me che per i meravigliosi studenti con cui ho lavorato”.

La fotografia è di Maurizio d’Atri e la realizzazione a cura della Media Dream Film.

Lo spot è stato realizzato nell’ambito del progetto “Ciak si gira! Il cinema a scuola”, promosso dall’istituto d’istruzione secondaria di Casoli e ha coinvolto studenti italiani e stranieri provenienti da Grecia, Slovacchia, Portogallo e Belgio nell’ambito del programma Erasmus.

Per la dirigente scolastica Costanza Cavaliere, “l’iniziativa di questo laboratorio cinematografico si inserisce nel percorso progettuale di apprendimento e socialità previsto dal nostro istituto per affrontare con spirito costruttivo e propositivo le recenti esperienze di didattica a distanza dovute alla situazione emergenziale che stiamo vivendo. La valorizzazione della possibilità di stare con gli altri e la gioia di poter vivere con se stessi e con gli altri un rapporto armonioso in sintonia con madre terra è l’importante traguardo raggiunto da questo lavoro”.

Per Agnese Verdecchia, docente tutor del progetto “durante il laboratorio cinematografico, si è cercato di guidare i ragazzi ad una lettura critica dell’immagine e renderli protagonisti nel meraviglioso mondo di un set cinematografico. I ragazzi sono rimasti entusiasti, il nostro spot vuole essere un omaggio alla multiculturalità e alle bellezze naturalistiche di una faggeta meravigliosa, esempio di sostenibilità ambientale e biodiversità”.

Informazioni sulla scuola: http://www.iisalgerimarino.edu.it/