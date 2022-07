Sport: presentata oggi a Pescara la seconda edizione del tennis tour “I love Abruzzo”

Pescara. Fischio d’inizio pronto al via: “Sarà un fine mese di luglio all’insegna del grande tennis quello che prenderà il via il 31 luglio e fino al 6 agosto sui campi del Circolo tennis di Via Prati. Questa mattina nella Sala Giunta del Comune di Pescara è stata infatti presentata la seconda edizione del Tennis Tour I love Abruzzo, scrive il comunicato dell’assessorato allo sport, “una kermesse sportiva che coinvolgerà oltre 150 tennisti che si contenderanno i trofei degli Internazionali maschili e femminili Città di Pescara dell’International Tennis Federation di Londra. Alla presentazione tenutasi oggi alle 11.30 in Sala Giunta e organizzata dall’Assessore allo Sport del Comune di Pescara, Patrizia Martelli, sono intervenuti il consigliere regionale Guerino Testa, il vicepresidente CONI Abruzzo Alessandra Berghella e il promotore dell’evento Luca Del Federico, presidente del Circolo Amici del Tennis di Ortona”.

“Continua il binomio vincente tra sport e turismo”, ha spiegato consigliere regionale Guerino Testa, “e il Tennis tour è una delle tantissime manifestazioni che si svolgono sul nostro territorio , sicuramente una delle più strategiche per l’ indotto importante che generano sul movimento turistico. Le gare dell’ ITF Women’s World Tennis Tour inizieranno il 31 agosto e proseguiranno fino al 6 agosto, mentre l’ITF Men’s World Tennis Tour prenderà il via il 27 agosto e terminerà il 3 settembre. “Lo sport”, ha precisato l’Assessore Patrizia Martelli, “è uno straordinario veicolo per far conoscere Pescara nel mondo e il tour I love Abruzzo si conferma un ottimo volano per promuovere attraverso le nostre strutture il piacere di scoprire una realtà ancora troppo poco valorizzata”. “Il Tennis tour”, ha sottolineato il direttore del Tennis Tour Luca del Federico, “è partito a marzo con le uniche due tappe in Europa del circuito mondiale ATP e prosegue ora con il torneo Regione Abruzzo – Aterno Gas & Power Cup che divene combined con un 15000 dollari femminile e maschile ITF”. “L’Abruzzo punta forte”, ha infine concluso Alessandra Berghella, vicepresidente CONI Abruzzo, “sulla propria forza attrattiva e tantissimi organizzatori o atleti, una volta arrivati in città poi decidono di restare qualche giorno per godersi il mare e la spiaggia o tornano in un secondo momento alla scoperta del nostro territorio.