L’Aquila. Si è svolta presso la palestra “Attiva Centro Fitness” di L’Aquila, alla presenza dell’Assessore allo sport della Regione Abruzzo, la premiazione di associazioni sportive ed atleti che si sono distinti per meriti sportivi e per la valorizzazione del territorio.

L’Assessore, il dott. Mario Quaglieri, ha dichiarato: “Ringrazio dell’invito e per aver portato a conoscenza del mio assessorato regionale allo sport ed impiantistica sportiva, alcune associazioni, società sportive ed atleti che hanno dato lustro alla nostra Provincia e Regione. Sono sicuro che ci sono altre società che ben operano e valorizzano il settore sportivo. La Regione è presente, vi è vicina, voglio dimostrare la mia gratitudine con un riconoscimento, seppur simbolico, ma di grande valore.

Lo sport, la passione, i sacrifici, gli obiettivi devono essere fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi, al di là del risultato di gara!” Tra le associazioni premiate:

la Palestra Attiva Fitness Club, associazione sportiva che opera nell’ambito del fitness da oltre venti anni; all’ASD 99 Castelli per la valorizzazione del territorio Aquilano, grazie anche alla creazione e diffusione di percorsi cicloturistici, volano non solo sportivo ma anche turistico per L’Aquila, Presidente Alessandro Serreli istruttore e guida cicloturistica certificata CSI; l’ASD Piccolo Tibet Adventure Bike per la valorizzazione, la riscoperta e la pulitura dei sentieri del territorio Aquilano grazie al Direttore sportivo Fiorvisaggio Pellegrino per l’eccellente conduzione della scuola formativa dei ragazzi che trasmette loro sani valori e principi sportivi ed al Presidente Cialfi Roberta; l’ASD Atletica L’Aquila che opera da 45 anni in ambito nazionale e regionale in tutte le categorie e con le diverse federazioni del comitato olimpico e di quello paralimpico, molteplici in questi anni i titoli nazionali e regionali conseguiti dai suoi atleti; l’Associazione Jujitsu Academy ASD con i Maestri Mose Lamolinara cintura nera 4 Dan, 3 Dan Jujitsu ed il Presidente Federale Fijlkam Jujitsu, Petrollini Giampaolo vice Presidente cintura nera 3 Dan judo e 3 Dan jujitsu; l’Associazione CPGA Karate con il Presidente Mario Miconi ed il Maestro Benedetto Arnone Maestro Federale 6 Dan.

Tra gli atleti che si sono distinti nelle varie discipline sportive: Colantoni Mauro membro della Nazionale Italiana di Bob a 2 e Bob a 4; Federico Arnone (atleta plurimedagliato del Karate di livello Mondiale, ultimo titolo medaglia d’oro coppa del Mondo ad Atene 2024), Damiano Provitamina e Federico Parisse (rispettivamente primo e secondo nei campionati regionali di ciclismo-Mountain bike circuito XCO), a seguire campioni Regionali nel settore dell’atletica Antonella Nardis, Simone De Benedictis, Giorgia Sebastiani, Martina Nardis, e Giovanni Mazzette (atleta paralimpico e Campione Italiano nel lancio del giavellotto.

Premiati anche numerosi atleti paralimpici, che si sono distinti nelle varie categorie, come: Galli Damiano, Colaiuda Federico, Curtacci Mattia, Nardecchia Federica, De Amicis Fabrizia, Di Bonaventura Giada, Di Lorenzo Simone, De Angelis Pietro, Alessandri Giulio, Monedas Stefano, Chiarizia Riccardo e Bonanni Lorenzo.